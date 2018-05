Mitteldeutsche Zeitung: zum EU-Plastikverbot

Der Vorstoß der EU-Kommission kommt spät, er ist

überfällig. Weil unsere Plastikkultur längst wichtige Lebensräume

unserer Umwelt ruiniert. Und dennoch bricht bereits ein

Glaubensstreit darüber aus, ob es sinnvoll ist, die Herstellung

bestimmter Produkte aus Kunststoffen zu verbieten, oder ob es nicht

besser wäre, auf die Einsicht von Verbrauchern und Herstellern zu

hoffen. Nein, das ist kein Weg. Den Glauben an die Vernunft der

Menschen muss verlieren, wer sieht, wie unsere Strände hinterlassen

werden. Die Produkte, die die Kommission nun zügig aus dem Verkehr

ziehen lassen will, stellen 70 Prozent unseres Abfalls dar, bevor er

in den Meeren landet. Appelle sind schön, aber sie fruchten nicht.

