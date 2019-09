Mitteldeutsche Zeitung: zum russisch-ukrainischen Gefangenentausch

Selenskyj hat Kremlchef Wladimir Putin, der ihn

anfangs komplett ignorierte, vom Sinn eines umfassenden

Gefangenenaustauschs überzeugt. Mutig ist das deshalb, weil es im In-

und Ausland keineswegs nur Lob für die spektakuläre Aktion gibt.

Selenskyj habe sich von Putin erpressen lassen, lautet der zentrale

Kritikpunkt. Richtig ist, dass die ukrainischen Häftlinge, die nun in

die Freiheit zurückkehren konnten, allesamt Opfer einer Willkürjustiz

waren. Faktisch waren sie Geiseln. Auf der anderen Seite ließen die

ukrainischen Behörden mit Wladimir Zemach einen Mann ziehen, der als

Hauptbelastungszeuge und möglicher Mittäter im Fall MH17 gilt. Fast

300 Menschen starben, als im Juli 2014 eine Buk-Rakete über der

Ostukraine einen malaysische Passagierjet in Stücke riss. Darf man so

einen Mann ohne Gerichtsverfahren auf freien Fuß setzen? Ja, man

darf.

