Motschmann: Der 13. August 1961 darf nie vergessen werden – Anstrengungen zur Erinnerungskultur weiter verstärken

Am Montag jährt sich der Tag des Baus der Berliner

Mauer zum 57. Mal. Dazu erklärt die kultur- und medienpolitische

Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:

„Der Bau der Berliner Mauer war der sichtbarste Ausdruck des

SED-Unrechtsregimes. Daher bleibt der 13. August für die

CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine immerwährende Mahnung, an die

Einsperrung der ostdeutschen Bürger und die Repressionen durch den

Unterdrückungsapparat der DDR zu erinnern. Wir gedenken der Opfer

dieser mörderischen Grenze: Mindestens 327 Menschen sind an der

innerdeutschen Grenze getötet worden; vier von fünf Toten waren

jünger als 35 Jahre.

Die Mauer ist heute schon länger Geschichte als sie brutale

Wirklichkeit gewesen ist. Umso wichtiger ist es, das

Geschichtsbewusstsein gerade der jungen Menschen zu stärken. Daher

hat sich die Koalition auf Betreiben der CDU/CSU-Fraktion im

Koalitionsvertrag das Programm –Jugend erinnert– vorgenommen. Es soll

u. a. Gedenkstättenbesuche junger Menschen fördern und zur

Demokratiebildung beitragen. Wir begrüßen, dass Staatsministerin

Monika Grütters dafür in ihrem Haushalt für 2019 bereits 2 Millionen

Euro bereitgestellt hat. Wir werden uns für weitere Steigerungen

einsetzen.

Daneben ist es wichtig, sich an die glücklichen Momente der

jüngsten deutschen Geschichte zu erinnern. In dieser Wahlperiode

werden wir die 30. Jahrestage der friedlichen Revolution 1989 und des

Vollzugs der Deutschen Einheit in einem friedlichen Europa in

herausgehobener Weise würdigen. Dazu zählt auch das Freiheits- und

Einheitsdenkmal: Wir müssen die „Waage“ nun endlich bauen und keine

neuen fruchtlosen Standortdiskussionen vom Zaun brechen. Leider gibt

es noch kein Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer kommunistischer

Gewaltherrschaft. Auch dafür wird sich die Unionsfraktion mit

Nachdruck einsetzen.“

