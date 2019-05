Nach historischer Niederlage bei Europa- und Bremen-Wahl: „Was nun, Frau Nahles?“ im ZDF – Fragen an die SPD-Vorsitzende (FOTO)

Nach der historischen Niederlage der SPD bei der Europa- und derBremen-Wahl fragen am Montag, 27. Mai 2019, ZDF-Chefredakteur PeterFrey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schaustendie SPD-Vorsitzende Andrea Nahles: „Was nun, Frau Nahles?“. Muss eseinen Kurswechsel in der Partei geben? Sind personelle Konsequenzeneine Lösung? Und was bedeuten die gravierenden Stimmenverluste aufeuropäischer Ebene für die Stabilität der Großen Koalition in Berlin?

„Was nun, Frau Nahles?“ ist Teil einer „ZDF spezial“-Sendung, die

am Montag, 27. Mai 2019, 19.25 Uhr im ZDF, Analysen und

Einschätzungen zu den Ergebnisses des Wahlsonntags bietet.

Und die Europawahl, von vielen vorab als Richtungswahl

eingeschätzt, bleibt auch in den kommenden Tagen in der Diskussion.

So widmet sich am Donnerstag, 30. Mai 2019, 22.00 Uhr, eine

75-minütige „maybrit illner spezial“-Ausgabe der Analyse der

Wahlergebnisse.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind ab Montag, 27. Mai 2019, 20.30 Uhr, erhältlich unter

https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun

https://wasnun.zdf.de

https://heute.de

https://twitter.com/zdfheute

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell