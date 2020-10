Nachhaltigkeit einen neuen Anstoß geben

Die Umwelt-Aktivitäten der Verbundgruppe Meisterteams sollen mit wissenschaftlicher Unterstützung weiter vorangebracht werden. Dazu wird der von der sogenannten „MODUL“-Gruppe entwickelte Nachhaltigkeits-Check (N-Check) mit wissenschaftlicher Unterstützung überarbeitet, um die Themen Biodiversität und Klimawandel in den Focus zu rücken. Darauf verständigten sich Unternehmer aus dem holzverarbeitenden Handwerk, die dem Natur- und Umweltschutz besonders verpflichtet sind, auf ihrer Tagung in Hamburg.

„MODUL“ steht als Kürzel für „Meisterteam organisiert den Umweltschutz langfristig“. Die Gruppe hat 2003 den ersten N-Check für Tischlereien in Deutschland erarbeitet. Ökologie, Ökonomie und soziales Engagement der Betriebe sind Kernbereiche, die im eigenen Betrieb umgesetzt und in der Kundschaft kommuniziert werden. Die teilnehmenden Unternehmen verarbeiten Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und sind nach international anerkannten Standards zertifiziert.

In den neuen Check sollen der Klimawandel und die Biodiversität (biologische Vielfalt) einbezogen werden. Der Verlust der biologischen Vielfalt reduziere sich nicht nur auf das Insekten- und Artensterben, auch Gesundheits- und Klimaschutz würden durch Biodiversität gesteuert, erläutert Manfred Tschöpe. So werde die Gefahr von Pandemien unmittelbar durch den Verlust der biologischen Vielfalt gesteuert.

Der neue Check entsteht mit Begleitung von Dr. Jana-Michaela Timm. Die Junior- Professorin am Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg ist ausgewiesene Nachhaltigkeitsexpertin und hat für die Erarbeitung des Checks die Studentin Najet Sahin gewinnen können.

Betriebe sollen den überarbeiteten N-Check als Werkzeug einsetzen, um nach neuesten Erkenntnissen nachhaltig zu arbeiten und sich damit bei Kunden profilieren. Meisterteam-Geschäftsführer Thomas Schley appelliert an die Unternehmen, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung nach innen zu „leben“ und nach außen durch intensive Beratung in die Kundschaft zu tragen.