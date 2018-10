Naturwissenschaftler: Hohe Gehälter auch ohne Nobelpreis möglich

Naturwissenschaftlich ausgebildete Spezialisten

sind gefragt wie nie: Laut StepStone Fachkräfteatlas ist die Anzahl

der Stellenausschreibungen für das Berufsfeld Naturwissenschaften in

den vergangenen fünf Jahren um satte 75 Prozent gestiegen. Am

begehrtesten sind Experten aus Bereichen wie Biologie, Chemie, Physik

oder Pharmazie in Hamburg, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern und

Hessen. Doch nicht nur der Standort des Arbeitgebers, sondern auch

Branche und Karrierelevel wirken sich maßgeblich auf das Gehalt von

Naturwissenschaftlern aus.

Arbeitgeber in Hessen zahlen am besten

Laut StepStone Gehaltsplaner, dem 200.000 Datensätze zugrunde

liegen, zahlen die Unternehmen in Regionen mit hoher

Personalnachfrage am besten: In Hamburg beispielsweise verdienen

Fachkräften aus den Naturwissenschaften im Schnitt 61.800 Euro – 10

Prozent mehr als im bundesweiten Durchschnitt (56.300 Euro). In

Berlin (55.600 Euro) und Bayern (57.600 Euro) sind die

Verdienstmöglichkeiten ebenfalls überdurchschnittlich gut. Am meisten

verdienen Naturwissenschaftler in Hessen (63.800 Euro). Der Osten der

Republik fällt dagegen deutlich ab: So liegt zwischen Hessen und

Sachsen-Anhalt eine Gehaltskluft von 38 Prozent.

Top-Gehälter in der Pharmabranche

Sehr viele Naturwissenschaftler arbeiten in der Pharmaindustrie –

laut StepStone Gehaltsplaner auch die Branche, die entsprechende

Spezialisten mit im Schnitt 66.500 Euro am besten bezahlt (+ 18

Prozent im Vergleich zum Bundesschnitt). Ebenfalls sehr gut zahlen

Arbeitgeber aus der chemie- und erdölverarbeitenden Industrie (60.200

Euro, + 7 Prozent). Im Bereich Wissenschaft und Forschung müssen

Fachkräfte aus den Naturwissenschaften sich mit im Schnitt 53.000

Euro begnügen.

Verantwortung lohnt sich

Naturwissenschaftler ohne akademische Ausbildung verdienen mit

47.700 Euro rund 15.000 Euro weniger als ihre studierten Kollegen.

Ein starker Gehaltstreiber ist auch Management- und

Personalverantwortung mit bis zu 25.000 Euro mehr. Männliche

Naturwissenschaftler verdienen im Schnitt 25 Prozent mehr als

weibliche. Ein Grund dafür: Frauen arbeiten häufiger in schlechter

bezahlten Branchen und übernehmen seltener Management- und

Personalverantwortung.

Naturwissenschaftler halten Job die Treue

Fachkräfte mit naturwissenschaftlichem Background bleiben ihrem

Job verhältnismäßig lange treu: 27 Prozent haben noch nie den Job

gewechselt; der Durchschnittswert über alle Branchen hinweg beträgt

14 Prozent*. Fünf oder noch mehr Arbeitgeberwechsel gab es nur bei

etwa jedem zehnten Naturwissenschaftler – berufsübergreifend

betrachtet aber bei jeder vierten Fachkraft. Dass 58 Prozent von

ihnen zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Bezahlung sind,

könnte eine Ursache für die Loyalität zum Arbeitgeber sein.

