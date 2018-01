Neue Westfälische (Bielefeld): Debatte über Verkehrsunfallflucht Reformbedarf Matthias Bungeroth

Die Debatte ist nicht neu, gewinnt aber an

Aktualität. Muss jeder Parkplatzrempler, den ein Kraftfahrer begangen

hat und zu spät beim Halter des beschädigten Autos oder der Polizei

gemeldet hat, zwangsläufig ein Strafverfahren befürchten? Das

Gerechtigkeitsempfinden spricht hier eine deutliche Sprache: nein.

Der Paragraf 142 des Strafgesetzbuches, bei dem es um die

Sanktionierung des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geht, ist

deshalb zu Recht erneut Gegenstand einer Debatte beim 56. Deutschen

Verkehrsgerichtstages in Goslar. Strafrechtsprofessor Jan Zopfs wird

als Experte herausstellen, dass dieser Paragraf in erster Linie die

Regulierung zivilrechtlicher Ansprüche zum Ziel hat. Wer also einen

Unfall wie den berühmten Parkplatzrempler verursacht hat, ist im

rechtlichen Sinn zunächst einmal von der Grundannahme her kein

Krimineller. Er soll lediglich verpflichtet werden, den von ihm

verursachten Sachschaden zu regulieren. Dies zu gewährleisten, müsste

im Zeitalter der Digitalisierung leicht möglich sein. Wenn Autos

künftig bei Unfällen schon selbst die Notrufzentrale benachrichtigen

können, sollte auch das Delikt des unerlaubten Entfernens vom

Unfallort bald der Vergangenheit angehören. Vielleicht spült die

moderne Technik Bedenken gegen eine Reform des Paragrafen von selbst

hinweg.

