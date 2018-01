Neue Westfälische (Bielefeld): Parteitag Grüne Projektionsflächen Marina Kormbaki, z. Zt. Hannover

Deutschland hat eine grüne Volkspartei. Diesem

Eindruck konnte erliegen, wer am Wochenende die Nachrichten verfolgt

hat. Grün, grün, grün auf allen Kanälen. Der lässige Robert Habeck an

der Seite der kämpferischen Annalena Baerbock – zwei frisch und

dynamisch auftretende Parteichefs, die richtig was bewegen wollen.

Doch die Begeisterung auf dem Grünen-Parteitag und die Sympathien

darüber hinaus lenken ein wenig ab von der trüben Wirklichkeit: Die

Grünen sind im Bund bloß eine 8,9-Prozent-Partei, kleinste Fraktion

im Bundestag. Und ihre großen Anliegen – die offene Gesellschaft und

der Klimaschutz – sind arg in der Defensive. Dass dem neuen

Grünen-Spitzenduo nun die Herzen zufliegen, ist gewiss in der

Glaubwürdigkeit beider begründet. Schleswig-Holsteins Umweltminister

Habeck gelingt es wie nur wenigen, Politik als aufrichtiges Bemühen

um ein besseres Leben für möglichst viele darzustellen. Und die

Brandenburger Bundestagsabgeordnete Baerbock streitet mit

Leidenschaft für ihre Anliegen, ob für den Kohleausstieg in der

Lausitz oder gegen die Armut von Kindern. Es ist aber auch die

Unbekanntheit Habecks und, mehr noch, Baerbocks, die die Hoffnungen

nährt, die an beide gestellt werden. Beide Politiker stellen eine

Projektionsfläche für vielerlei Sehnsüchte dar. Sehnsüchte, die nicht

so sehr in der Sorge um das Bienensterben und der Verbundenheit mit

grüner Programmatik gründen, sondern tiefer liegen: in einem

Überdruss an der Berliner Politik. Die Bundestagswahl hat nahezu alle

größeren Parteien tief verunsichert zurückgelassen. CDU und SPD

suchen seither nach zündenden Ideen, um für sich zu werben. Ihr

Spitzenpersonal verspricht fortwährend „Erneuerung“ und „Aufbruch“.

Dabei sind die ermattete Angela Merkel und der taumelige Martin

Schulz Beweis genug, dass dieses Versprechen leer ist. Die

Taktierereien auf dem Weg zur nächsten GroKo rufen bei vielen Bürgern

bestenfalls Schulterzucken hervor. Dann ist da noch das stark

ausgeprägte Bedürfnis nach Abwechslung und Unterhaltung – was

allerdings mehr über die Gemütslage des Publikums verrät als über die

tatsächliche Lage des Landes. All dem setzen die Grünen mit Habeck

und Baerbock nun kameratauglichen Elan und Eloquenz entgegen. Als

Chefs einer so streitlustigen Partei wie den Grünen werden ihre

Qualitäten jedoch vor allem dann gefragt sein, wenn die Kameras aus

sind. Den anderen Parteien wiederum sollte der neue Reiz der Grünen

Mahnung sein, die Stimmung des Überdrusses nicht zu unterschätzen.

