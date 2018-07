Neue Westfälische (Bielefeld): Präsident des Bundesverfassungsgerichts rügt Verfassungsminister Guter Rat aus Lippe Thomas Seim

Das sitzt! Andreas Voßkuhle, Präsident des

Bundesverfassungsgerichts aus Detmold, hat einmal mehr der deutschen

Innenpolitik die Werte unserer Bundesrepublik erläutert. Dafür

gebührt ihm Lob und Dank! Die wichtigste Botschaft Voßkuhles lautet:

Politische Entscheidungen sind nicht Saches eines Gerichts, sondern

Pflicht für die gewählten Mandats- und Amtsträger. Wenn es also eine

Flüchtlingssituation gibt, die eine Mehrheit in Deutschland

verunsichert, so ist es Aufgabe der Politik, Maßnahmen gegen diese

Verunsicherung zu treffen. Dies müssen Entscheidungen auf der Basis

von Grundrechten und Rechtsstaat, nicht auf der Basis von Populismus

sein. Wenn man nur diese beiden Festlegungen nimmt, dann müssen zwei

Minister derzeit sehr intensiv darüber nachdenken, ob sie im Amt

bleiben können. Dies sind Bundesinnenminister Seehofer (CSU) und

NRW-Integrationsminister Stamp (FDP). Horst Seehofer hat sich – und

dies auch in der Funktion als Verfassungsminister – zitieren lassen

mit der Formulierung, es gebe in Deutschland eine „Herrschaft des

Unrechts“. Das ist absurd, weil Deutschland zu den sichersten

Rechtsstaaten der Welt gezählt werden darf. Wer das nicht glaubt, mag

sich gern in Ländern mit deutlich weniger Rechtssicherheit davon

überzeugen – und dazu zählen nicht nur Länder wie die Türkei,

Russland oder Entwicklungsländer. Und Joachim Stamp hat im

günstigsten Fall unwissentlich eine Gerichtsentscheidung umgangen,

als er den Terrorverdächtigen Sami A. ausfliegen ließ. Aber auch das

verstößt, wenn man der Argumentation des obersten Verfassungsrichters

folgt, gegen die Garantie des Rechtsstaats. Der Grund für dieses

Versagen von Mitgliedern der Regierungen ist die politische

Unsicherheit im Umgang mit populistischen Strömungen. Sie unterwerfen

sich Stimmungen und leiten daraus Handlungen ab. Richtig wäre es

umgekehrt: Unsere Regierungen müssen politische Führung übernehmen

und den Populisten als den Feinden der Verfassung entschieden

entgegen treten. Und zwar mit guter Politik. Das wäre ihre Aufgabe

als Verfassungsorgane. Es wäre außerdem staatstragend und

demokratiefördernd. Denn es ist der Populismus, der die Demokratie

untergräbt. Ein guter Rat aus Lippe, den Andreas Voßkuhle da

übermittelt. Es ist schon der zweite Lipper, der als Garant des

Rechtsstaats einen guten Job macht. Der andere ist Bundespräsident.

