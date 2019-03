Neue Westfälische (Bielefeld): Umweltministerin fordert Batteriezellenproduktion für E-Autos in Deutschland: „Wir dürfen nicht zum Museum für den Verbrennungsmotor werden“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD)

fordert für die neue klimafreundliche Generation von E-Autos eine

Batteriezellenproduktion in Deutschland. „Die Batterie ist der neue

Motor der Mobilität. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass wir

dieses Herz der neuen Fahrzeuggeneration auch nach Deutschland holen

und hier produzieren“, sagte Schulze der in Bielefeld erscheinenden

Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). Deutschland brauche die

Wertschöpfungskette für E-Autos im eigenen Land. Schulze stimmte dem

Urteil von Niedersachsens Ministerpräsident Weil zu, „Diesel-Gate“

sei ein Tritt ins Hinterteil der deutschen Automobil-Industrie.

„Stephan Weil hat absolut recht mit dieser Einschätzung. Die deutsche

Auto-Industrie hat den lauten Weckruf nun hoffentlich endlich gehört.

Deutschland soll doch nicht zum Museum für den Verbrennungsmotor

werden“, so Schulze weiter. Sie sei sehr froh, dass sich nun in den

Konzernen etwas bewege. „Daran hängen sehr viele Arbeitsplätze. Die

müssen wir hier in Deutschland halten und nicht an China verlieren“,

sagte die Ministerin.

