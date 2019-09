Neuer Sprecher im Cluster Metall Brandenburg: Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan übernimmt den Staffelstab von Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berger

Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan von der TH Wildau ist vom Minister für Wirtschaft und Energie, Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, zum neuen Sprecher des Clusters Metall Brandenburg berufen worden. Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan übernimmt die Aufgabe von Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berger.

Als neuer Sprecher und Beiratsvorsitzender verweist Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan nach seiner Ernennung auf der Sitzung des Beirates Cluster Metall Brandenburg am 11.09.2019 in Potsdam darauf, welche Bedeutung der Wissensaustausch und das gemeinsame Handeln zukünftig haben: „Die Brandenburger Unternehmen nutzen die Möglichkeiten der neuen Technologien, um Innovationen zu generieren, Prozesse zu organisieren und neue Märkte zu erschließen. Damit wandeln sich die Formen des wirtschaftlichen Handelns, in der gesamten Arbeitswelt sind fundamentale Veränderungen zu beobachten. Hinzu gesellen sich die demografischen und regionalen Herausforderungen in Brandenburg. Alle Komponenten sind ausschlaggebend für eine weitere Beschäftigungsgarantie in der Branche. Transdisziplinäres Wissen und gemeinsames Handeln sind die Schlüsselkomponenten, um die Transformation generell und in der Metallbranche erfolgreich zu gestalten. Wir werden im Cluster Metall gemeinsam die Marke Brandenburg in Richtung der Brandenburger Wirtschaft stärken“, betont Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan.

Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), verabschiedet den bisherigen Sprecher Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berger. „Wir danken Herrn Professor Berger herzlich für seine langjährige engagierte Arbeit als Clustersprecher Metall Brandenburg. Er hat den Aufbau und die Profilierung des Clusters erfolgreich geleitet. Das Cluster Metall hat heute eine enge Vernetzung und eine breite Wirksamkeit im ganzen Land. Wir freuen uns darauf mit dem neuen Clustersprecher, Herrn Professor Reiff-Stephan, aufbauen zu können. Mit Professor Reiff-Stephan konnten wir ebenfalls einen herausragenden Experten aus der Wissenschaft als Clustersprecher gewinnen.“ Bei der WFBB ist das Clustermanagement Metall angesiedelt.

Mit etwa 37.800 Arbeitnehmern im Land Brandenburg bildet die Metallbranche das Rückgrat der Wirtschaftsstruktur des Bundeslandes. Im Cluster Metall Brandenburg sind von der Metallerzeugung über die technologische Bearbeitung bis hin zum fertigen Produkt mehr als 2.500 Unternehmen organisiert. Das Cluster ist eine Vernetzungsplattform mit Fokus auf Innovationen, Kooperationen und Fachkräfte sowie internationale Themen.

Vita Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan:

Maschinenbau und Informatik – Betriebswirtschaft und Marketing sind Bildungsetappen von Prof. Dr. Reiff-Stephan. Das Studium an der TU Berlin wie auch Forschungsaufenthalte in Hongkong, Stuttgart und Zürich legten die Grundlagen für eine unternehmerische und wissenschaftliche Laufbahn. Prof. Dr. Reiff-Stephan führte eigene Sondermaschinenbau-Unternehmen, die sich der Automatisierungstechnik vorrangig für den Automotive-Bereich verschrieben. Seine Erfahrungen kann er in die Lehre an der Kunsthochschule Berlin wie auch der Steinbeis Hochschule seit 2001 einbringen. Nachfolgend dem Technologieverkauf konzentriert Prof. Dr. Reiff-Stephan sich seit zehn Jahren an der TH Wildau darauf, Studiengänge zu entwickeln und eine Projektgruppe im Themenumfeld Cyberphysischer Produktionssysteme aufzubauen. Er ist Kollegiat im Bereich Systemtechnik der DFG, Direktor des Instituts für Cyberphysische Produktionssysteme und Vorstandsvorsitzender des Bundesvereins für Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung. Seit September 2019 ist Prof. Dr. Reiff-Stephan Sprecher im Cluster Metall Brandenburg.

Brandenburgs starke Cluster

„Stärken stärken“ – das ist die Leitidee der Brandenburger Wirtschaftsförderpolitik. Das Land konzentriert sich auf neun Wachstumscluster mit dem Ziel, Wirtschaft und Wissenschaft so zu vernetzen, dass insbesondere die Innovationskraft und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt werden. Die Managements von acht Clustern sind in der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) angesiedelt. Sie erarbeiten gemeinsam mit den anderen Akteuren im Cluster die strategische Weiterentwicklung und betreiben gemeinsam mit Partnern die operative Umsetzung.

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg.