neues deutschland: Agrarpolitik der G20 kommentiert: Immer weiter so

Landgrabbing, wahlweise Dürrekatastrophen oder

Überschwemmungen, Wasserknappheit, Bodenerosion … Die Liste

der weltweiten Probleme in der Landwirtschaft ist lang. Hinzu kommen

Freihandelsabkommen, die mal hierzulande, mal anderswo

kleinbäuerliche Strukturen zerstören und die Agrarindustrie fördern.

Aber geschenkt, laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner

ist Handel ein Garant für den Weltfrieden. Ihre sich selbst

legitimierenden G20-Kolleg*innen sehen in der Agrar- und

Handelspolitik der vergangenen Jahrzehnte »Fortschrittstreiber«, die

»die Lebensbedingungen von Millionen Menschen auf der Welt verbessert

haben«. Man muss schon ziemlich blind wahlweise machtversessen sein,

allein angesichts zu erwartender Millionen Klimageflüchteter, um in

der Landwirtschaft ein »Weiter so!« zu verteidigen. Der ehemalige

UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler,

hat in einem Interview einmal formuliert: Es stimme, dass die

Liberalisierung und Privatisierung der Weltökonomie zu großen

Produktivitätssteigerungen geführt habe, aber: »Es gibt Hungerzahlen

wie nie zuvor. Also kann irgendetwas an der neoliberalen Theorie

nicht stimmen.« Die Erklärung der G20-Agrarminister*innen zeigt vor

allem eins: Sie sind nicht bereit, von diesem Weg abzuweichen.

Gewürzt mit neuen Technikversprechen wie Digitalisierung und leeren

Floskeln wie Nachhaltigkeit ist ihr Credo ein »Immer weiter so« ohne

tatsächliche Chance auf Wandel.

