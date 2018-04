neues deutschland: Berlin: GEW fordert 500 Euro mehr pro Monat für Erzieher

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

fordert Sofortmaßnahmen für eine bessere Bezahlung von Erziehern in

Berlin. »Grundschullehrer verdienen demnächst 500 Euro mehr – das

muss mindestens auch für Erzieher gelten«, sagte die Berliner

GEW-Landesvorsitzende, Doreen Siebernick, im Gespräch mit der in

Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«

(Dienstagausgabe). Dies sei als »Sofortmaßnahme« möglich, so die

Gewerkschaftsvorsitzende. »Das geht niedrigschwellig und unabhängig

vom Bund«, erklärte Siebernik. »Durch Zulagen könnten die Gehälter

schnell angehoben werden.« Zudem müsse der Berliner Senat „per Gesetz

die Tarifflucht bei den freien Kita-Trägern bekämpfen«.

In Berlin wird seit Tagen über die miesen Arbeitsbedigungen und

Löhne für Erzieher debattiert. Weil viele Erzieherstellen nicht

besetzt werden können, mangelt es aktuell auch an 3000 Kita-Plätzen

in der Stadt. Die GEW kritisierte außerdem, dass der Senat das

Problem viel zu lange verschleppt habe.

