neues deutschland: Dienstplaner der Berliner Verkehrsbetriebe fürchtet Zusammenbruch des Straßenbahnbetriebs

Tag für Tag können bei der Berliner Straßenbahn 20

bis 30 Fahrdienste nicht besetzt werden. Bei insgesamt rund 550

werktäglich zu verteilenden Arbeitsschichten im Führerstand

entspricht das einer Ausfallquote von vier bis fünf Prozent. Das

berichtete Detlef Siepelt, ein soeben in Rente gegangener

Dienstplaner der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) der Tageszeitung

»neues deutschland« (Wochenendausgabe). »Ich habe die Befürchtung,

dass es bei der Straßenbahn so endet wie bei der S-Bahn 2009 und am

Ende gar nichts mehr geht«, sagte Siepelt dem »nd«. Er kritisiert

auch die Informationspolitik der BVG. »Es wird konsequent

verschleiert, dass wir zu wenig Personal haben und der Fahrplan an

der Straßenbahnhaltestelle nicht geleistet werden kann«, sagte er dem

»nd«.

Selbst wenn die Krankenquote im geplanten Rahmen bleibe, könnten

Dienste nicht besetzt werden, erklärte Siepelt, der in dieser Woche

verrentet wurde. Die Ausfallquote sei seinen Angaben zufolge

eigentlich noch höher, denn die im Fahrplan vorgesehenen

Verstärkerfahrten auf Linien wie M6 und M8 würden schon von

vornherein nicht eingeplant. Die prekäre Situation führe auch zu

erheblichen Spannungen zwischen den Beschäftigten. »Ein Kollege von

mir, der hauptsächlich Fahrer ist und ab und zu die Pläne macht,

wurde schon im Betriebshof körperlich bedroht«, berichtete Siepelt.

»Die Fahrer kennen die Zusammenhänge oft nicht und sehen nur:

Scheiß-Dienstplan.«

