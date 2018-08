neues deutschland: Falsche Richtung – Kommentar zum Haushaltsüberschuss des Bundes

Manchmal muss man nur ein wenig rechnen, damit man

merkt, dass etwas in die falsche Richtung läuft. So erzielten die

Kommunen zwar in den ersten sechs Monaten einen Überschuss von 6,6

Milliarden Euro, rein rechnerisch wäre dies auf das gesamte Jahr

bezogen ein Plus von 13,2 Milliarden. Dem steht aber ein

Investitionsstau von 159 Milliarden Euro gegenüber. Die Kommunen

müssten also zwölf Jahre lang solch einen Überschuss einfahren und

ihn immer komplett in ihre Infrastruktur stecken, damit der

Investitionsstau verschwindet.

Doch wird dies sicherlich nicht geschehen. Denn Bund, Länder und

Gemeinden machen derzeit mit ihren Überschüssen vor allem eines:

Schulden abbauen. Dabei sparen sie an der Zukunft und ignorieren

konsequent die mahnenden Worte vieler Ökonomen, dass Sparen in Zeiten

historisch niedriger Zinsen kaum sinnvoll ist. Gleichzeitig zeigen

der riesige Investitionsstau und andere, vielleicht noch drängendere

Probleme, wie die wachsende Altersarmut, dass der Staat derzeit nicht

zu viel, sondern zu wenig Geld einnimmt. Denn wollte man diese

Missstände lösen, müssten Bund, Länder und Gemeinden viel mehr Geld

in die Hand nehmen.

Dafür sind höhere Steuern unumgänglich. Aber keine Erhöhung der

Mehrwertsteuer, worüber laut »Spiegel« offenbar im

Bundesfinanzministerium nachgedacht wird. Dies würde nämlich

Geringverdiener deutlich stärker treffen als Gutverdiener.

Stattdessen sollten Letztere und Vermögende höher besteuert werden.

Doch das wird in der Großen Koalition natürlich nicht erwogen.

