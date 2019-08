neues deutschland: Geteiltes Echo aus der SPD zu Böhmermanns Kandidatur-Plänen

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach sagte gegenüber

der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«

(Wochenendausgab zu der Ankündigung Jan Böhmermanns, für den

SPD-Parteivorsitz zu kandidieren: »Ich finde Böhmermann ist eine

sympathische Person und denke das kann der SPD im Großen und Ganzen

nicht schaden.« Allerdings hat Böhmermann nur noch knapp drei Tage

Zeit, um die formalen Voraussetzungen für seine Kandidatur zu

erfüllen. Lauterbach sagt dazu, er könne es aber noch schaffen, wenn

er die notwendigen fünf Bezirke finden würde, die ihn unterstützen.

Die SPD-Abgeordnete aus Brandenburg, Klara Geywitz, die zusammen

mit Olaf Scholz für den Parteivorsitz kandidiert, äußert sich

hingegen kritisch. Sie sagte gegenüber »nd«: »Die Zeit von einsamen

Entscheidungen von Männern in der SPD ist vorbei.« Sie mache sich

immer »dafür stark, dass Männer und Frauen gleichberechtigt

Verantwortung übernehmen, deswegen sollte sich Böhmermann sowohl

Parteibuch als auch eine Frau suchen.« Böhmermann sei ein Komiker,

sie fände »diese Aktion allerdings eher peinlich als komisch.« Weiter

sagt Geywitz: »Ich glaube Jan Böhmermann denkt bei seinem Handeln

nicht in erster Linie darüber nach, was der SPD nutzt und deswegen

ist er für den Vorsitz auch nicht qualifiziert.«

