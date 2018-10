neues deutschland: Kommentar: Was aus dem Bericht des Weltklimarates zu folgern ist

Eine gute Nachricht kann sich auch übel auswirken:

Noch ist es möglich, den Klimawandel auf ein nicht ganz

katastrophales Niveau zu begrenzen, meint der Weltklimarat IPCC.

Vorausgesetzt, dass in den kommenden Jahren der Schalter umgelegt und

der Übergang in eine CO2-neutrale Wirtschaftsweise vollzogen wird.

Was den Entscheidungsträgern Dampf machen soll, könnte allerdings das

Gegenteil bewirken. Bei den Regierungen, die ja nur bis zur nächsten

Wahl denken, kommt die Botschaft rüber: Es ist noch Zeit. So war es

die ganzen Jahre, seit Klimaschutz weit oben auf der Agenda steht.

Der neue IPCC-Sonderbericht könnte das Problem noch verschärfen:

Erstmals legt die Wissenschaftlerzunft nahe, dass man ja gar nicht

unbedingt die Emissionen drastisch mindern muss. Man könnte als Plan

B theoretisch CO2 später mittels Geoengineering wieder »einfangen«.

Solche Techniken bergen zu große Risiken, als dass man sich beim

Kampf gegen die Erderwärmung auf sie verlassen könnte. Diesmal

könnten die Physiker und Meteorologen von den viel gescholtenen

Ökonomen lernen. Der frischgebackene Nobelpreisträger William

Nordhaus gilt als Erfinder des CO2-Preises: Mittels monetären Drucks

werden die Marktakteure dazu gebracht, ihre Emissionen stark zu

senken. Das wäre einfach, gerecht, global umsetzbar. Es ist nicht das

Allheilmittel, könnte aber mit dafür sorgen, dass die gute Nachricht

des IPCC zum Fanal der Hoffnung wird.

