neues deutschland: Kommentar zum Human Rights Watch-Bericht: Nährboden für Populisten

Kommentar zum Human Rights Watch-Bericht: Nährboden für Populisten

Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt

irgendwo ein Lichtlein her. Die Menschenrechtler von Human Rights

Watch (HRW) haben wohl gedacht, sie könnten all die Tristesse, die

ihr Jahresbericht 2017 liefert, nicht ohne Hoffnungsschimmer

übermitteln. Den fanden sie im Widerstand gegen den Populismus und

machten ihn am Sieg Macrons gegen Le Pen in Frankreich fest:

angeblich ein Wendepunkt.

Ausgerechnet Frankreich, ausgerechnet Macron. Dass die Front

National nicht gewonnen hat, liegt auch daran, dass sie schon längst

gewonnen hatte. Seit Jahren bestimmt die Partei den Diskurs, ist so

erfolgreich in ihrer Islamfeindlichkeit, dass die zur Gretchenfrage

des gesamten französischen Parteienspektrums geworden ist: »Wie

haltet ihr es mit dem Islam?« entscheidet Wahlen.

Und der »Anti-Rassist« Macron? Der geht in seiner

Flüchtlingspolitik weiter als Orbán, Kaczyski und Kurz zusammen.

Während die Grenzen dichtgemacht werden, lässt Macron, seiner

neoliberalen Weltsicht folgend, die Arbeit outsourcen und die

Menschenabwehr von den Staaten in Afrika und Asien erledigen.

Nein, sich »entschieden gegen die Populisten zu stellen«, wie HRW

fordert, wird sie nicht aufhalten. Was fehlt, ist eine eigene Vision

davon, wohin es gehen soll. Denn im Trübsal des weltweit wütenden

Neoliberalismus reicht die Schadensverwaltung nicht aus. Wer

Gerechtigkeit anbietet, bietet eine echte Alternative. Wer nur

verwaltet, düngt den Boden rechter Populisten.

