neues deutschland: Kommentar zum Votum der SPD für Schwarz-Rot: Angst als Ratgeber

Die Spitze der SPD hat die Mehrheit der

Parteitagsdelegierten mit windigen Versprechen auf ihre Seite

gebracht. Angeblich sollen diverse Verbesserungen in den

Koalitionsgesprächen mit der Union erreicht werden. Dass die

Delegierten ihrer Führung, die zuletzt oft ihr Wort gebrochen hat,

als sie den Gang in die Opposition und später »ergebnisoffene«

Gespräche mit CDU und CSU ankündigte, diese Versprechen abnehmen, ist

nicht nachvollziehbar. Den gemeinsamen Kurs haben Union und SPD in

ihrem Sondierungspapier festgelegt. Die Bürgerversicherung und eine

menschenwürdigere Flüchtlingspolitik wird es mit dieser

Bundesregierung nicht geben.

Die SPD-Spitze wollte eigentlich keine erneute Große Koalition.

Sie peilt dieses Bündnis vor allem aus Angst vor Neuwahlen und

Postenverlusten an. In der kommenden Legislatur wäre die SPD vor

allem eine Erfüllungsgehilfin der Union. Ihr fehlt sogar ein

sozialdemokratisches Prestigeprojekt wie der Mindestlohn. Wie man

sich in dieser Konstellation erneuern und Wähler zurückgewinnen will,

ist ein Rätsel, das die aktuelle SPD-Führung mit Sicherheit nicht

auflösen kann. Auch viele Parteimitglieder dürften diese Fragen

umtreiben. Sie können mit ihrem Votum noch die Neuauflage von

Schwarz-Rot verhindern. Für die politische Linke in Deutschland wäre

dies die bessere Entscheidung. Denn eine Alternative zur Großen

Koalition ist nur denkbar, wenn sich die SPD endlich aus der

Umklammerung der Union befreit.

