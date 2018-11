neues deutschland: Stellvertretende Berliner SPD-Landesvorsitzende Ina Czyborra sorgt sich um „Existenz der Sozialdemokratie“

Die stellvertretende Berliner SPD-Landesvorsitzende

Ina Czyborra hat vor dem Landesparteitag der Sozialdemokraten am

Wochenende angesichts der bundesweit dramatischen Situation der

Partei zu einer Schärfung des Profils als linker Volkspartei

aufgerufen. „Alle Genossen sollten inzwischen verstanden haben, dass

es um nicht weniger als die Existenz der Sozialdemokratie geht“,

sagte Czyborra der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „neues

deutschland“ (Donnerstagausgabe).

Ein linkes Profil „bedeutet in einer Metropole wie Berlin vor

allem, nicht nur ein ganz bestimmtes großbürgerliches Klientel

anzusprechen“, so Czyborra. „Als Sozialdemokraten machen wir nicht

nur Politik für den S-Bahnring, sondern für die gesamte Stadt.“ So

sei etwa das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum ein „klassischer

sozialdemokratischer Wert“.

Czyborra kündigte an, auf dem Landesparteitag für einen Antrag zur

Einführung von Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten zu

stimmen. Das Vorhaben ist in der SPD umstritten. Am 16. und 17.

November kommt die Hauptstadt-SPD zum Parteitag zusammen.

