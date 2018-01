Neues Internetportal bietet Rat und Hilfe gegen Gewalt in der Pflege

Das Internetangebot des ZQP gibt Pflegebedürftigen,

Angehörigen und Pflegekräften gesicherte Informationen dazu, wie man

Gewalt in der Pflege erkennen und vorbeugen kann. Zudem findet man

Telefonkontakte zu Beratungsangeboten deutschlandweit, die

Betroffenen weiterhelfen können.

Gewalt in der Pflege betrifft Pflegebedürftige, Angehörige sowie

Pflegekräfte und ist kein Einzelfall. In einer Untersuchung des

Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) gab etwa ein Drittel der

Befragten mit Pflegeerfahrung an, sich schon unangemessen in der

Pflege verhalten zu haben. 40 Prozent berichteten, mit aggressivem

Verhalten von Pflegebedürftigen konfrontiert worden zu sein. Von

interviewten Pflegekräften äußerten 47 Prozent, dass Pflegeheime

durch Gewalt und Aggression vor ganz besondere Herausforderungen

gestellt sind.

„Gewalt in der Pflege ist keine Ausnahme. Sie hat viele Gesichter

und fängt nicht erst beim Schlagen an. Wir haben es dabei mit einem

immensen Problemfeld zu tun, über das ungern gesprochen wird“,

erklärt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP. „Dabei könnte

Vieles verhindert werden, wenn die notwendige Sensibilität und das

Wissen über das Thema stärker ausgeprägt wären“, ist Suhr überzeugt.

Darum hat die gemeinnützige Stiftung heute ihr neues, kostenloses

Onlineangebot www.pflege-gewalt.de in Berlin vorgestellt. Das Portal

ist bundesweit einzigartig und richtet sich gleichermaßen an

Interessierte ohne Vorwissen wie an Fachleute. Es bietet multimediale

Informationselemente sowie prägnante, wissenschaftlich und

pflegefachlich fundierte Texte zum Beispiel zu Häufigkeit,

Erscheinungsformen und Anzeichen von Gewalt. Zudem gibt es konkrete

Tipps zur Gewaltprävention in der Pflege. Alle Inhalte basieren auf

aktuellem Wissen. Sie sind allgemein verständlich, übersichtlich und

barrierearm aufbereitet.

Zudem finden Menschen in Krisensituationen auf der Webseite

schnell die Kontaktdaten zu telefonischen Beratungseinrichtungen, die

einen inhaltlichen Schwerpunkt auf dem Thema Gewalt in der Pflege

haben. Dort kann anrufen, wer als Opfer von Gewalt Rat sucht – aber

auch, wer als Pflegender in einer schwierigen Pflegesituation ist und

Sorge hat, selbst die Kontrolle zu verlieren.

„Gerade bei dem Thema Gewalt ist es häufig nicht leicht,sich

jemandem anzuvertrauen und über seine persönlichen Erfahrungen zu

sprechen. Daher sind telefonische Angebote für viele Menschen

sicherlich eine erste gute Kontaktmöglichkeit“, so der

Vorstandsvorsitzende der Stiftung weiter.

Gewalt kann sich gegen alle Beteiligten in der Pflege richten –

und von allen Beteiligten ausgeübt werden. Dabei muss es sich nicht

um eine Straftat handeln und nicht einmal böswillig geschehen.

Besonders Pflegebedürftige sind in einer schwierigen Lage, wenn sie

Opfer werden. Sie sind nämlich von ihren Helfern oft abhängig, wissen

nicht wem sie sich anvertrauen sollen und können sich gerade bei

weiter fortgeschrittenem Pflegebedarf oft nur schwer mitteilen. Neben

ruppigem Anfassen, Schubsen oder Schlagen bedeutet Gewalt auch,

jemanden lange auf Hilfe warten zu lassen, ihn zum Essen zu zwingen,

ihn anzuschreien, ihn zu beschämen oder seine Freiheit zu entziehen,

etwa indem er eingeschlossen, mit Gurten fixiert oder mithilfe von

Medikamenten ruhig gestellt wird.

Suhr fordert zudem: „Neben der Pflege selbst ist auch die Politik

in der kommenden Legislaturperiode gefordert. Sie muss Strukturen in

der Pflege stärken, die Gewaltprävention begünstigen und

Gewaltrisiken vermindern. Das ist eine Grundbedingung für gute

Pflegequalität. Pflege ohne Gewalt sind wir all denjenigen schuldig,

die oft hilflos und manchmal verzweifelt auf gute Pflege in

Deutschland hoffen. Und wir sind es auch denjenigen schuldig, die

sich für die gute Versorgung pflegebedürftiger Menschen einsetzen –

ob beruflich oder privat.“

Das neue ZQP-Portal zur Gewaltprävention finden Sie unter

www.pflege-gewalt.de.

