Neues Kursangebot: Angehörige pflegen und ausreichend für sich selbst sorgen (FOTO)

Mit zwei kostenlosen Kursen bereitet die BKK Mobil Oil Versicherteauf eine mögliche Pflegesituation vor und gibt Hilfestellungen fürden Alltag sowie Tipps zum Stressabbau

Tritt ein Pflegefall ein, möchten sich viele Menschen selbst um

ihre Angehörigen kümmern – und das in den meisten Fällen daheim: Mehr

als zwei Drittel der rund 2,9 Millionen Pflegebedürftigen in

Deutschland werden zu Hause betreut. Wie kann man sich auf diese

Situation vorbereiten? Welche Unterstützung bietet die Pflegekasse?

Und was können Pflegende tun, um ihren Akku wieder aufzuladen?

Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Interessierte und

Betroffene in den Pflegekursen „Wenn Eltern alt werden“ und

„Selbstbestimmtes Leben trotz Herausforderung Pflege“, die die BKK

Mobil Oil ihren Versicherten gemeinsam mit der Team Gesundheit GmbH

anbietet.

Es kann schneller passieren, als gedacht: Die Mutter ist nach

einem Sturz auf den Rollstuhl angewiesen, der Partner erleidet einen

Schlaganfall oder es kommt ein Kind mit Behinderung zur Welt – und

plötzlich steht man vor der verantwortungsvollen Aufgabe, sich um die

Pflege eines Angehörigen zu kümmern. Umso wichtiger ist es deshalb,

Betroffene und Interessierte über Unterstützungsmöglichkeiten durch

die Pflegekasse zu informieren und ihnen auch die Bedeutung der

Selbstfürsorge aufzuzeigen. Hierzu hat die BKK Mobil Oil gemeinsam

mit der Team Gesundheit GmbH in Hamburg zwei kostenlose Pflegekurse

durchgeführt. Weitere Termine in anderen Städten sind bereits in

Planung.

„Wenn Eltern alt werden“: Die Angst vor dem Unbekannten besiegen

Die meisten der Teilnehmer des Kurses „Wenn Eltern alt werden“ in

Hamburg wissen wenig über das Thema Pflege und wünschen sich mehr

Sicherheit beim Gedanken an die Zukunft. Ihre Fragen zu Beginn der

Veranstaltung lauten zum Beispiel: „Mein Vater wird immer

gebrechlicher – steht meiner Mutter Unterstützung bei der Pflege zu?“

oder „Ich möchte auf eine mögliche Pflegesituation meiner Eltern

vorbereitet sein, doch sie blocken jedes Gespräch darüber ab – was

kann ich tun?“

Zentraler Bestandteil des Kurses sind rechtliche Grundlagen und

Handlungsmöglichkeiten zur Pflege in der häuslichen Umgebung. Fragen

zur finanziellen Unterstützung stehen ganz oben auf der Agenda:

Welche Pflegegrade gibt es, mit welchen Leistungen sind sie verbunden

und wie erfolgt die Einordnung? Kursleiterin Christina Maiwald geht

mit den Teilnehmern den üblichen Ablauf eines Besuchs des

Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) durch und nimmt ihnen

so die Sorge vor dem Unbekannten. „Viele Senioren reißen sich beim

Besuch des MDK besonders zusammen“, weiß die Expertin. „Scham spielt

dabei eine große Rolle, denn niemand spricht gern über seine

Unzulänglichkeiten. Um den passenden Pflegegrad und damit auch die

einem zustehende Unterstützung zu erhalten, ist es jedoch wichtig,

die eigenen Fähigkeiten realistisch darzustellen.“ Ebenfalls

besprochen werden mögliche Vorsorgemaßnahmen für den Fall, dass ein

Elternteil keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann – gibt es

bereits eine Patientenverfügung, eine Betreuungsverfügung oder eine

Vorsorgevollmacht? Wozu sind sie wichtig – und wie spricht man die

Eltern darauf an?

„Selbstbestimmtes Leben trotz Herausforderung Pflege“: Stressoren

erkennen und wirksam gegensteuern

Mitten im Alltag eines pflegenden Angehörigen angekommen sind die

Teilnehmer des Kurses „Selbstbestimmtes Leben trotz Herausforderung

Pflege“. Sie wissen, wie schwer die Aufgabe der häuslichen Pflege bei

bestem Willen und aller Liebe sein kann. Geleitet wird der Kurs von

Diplompsychologin Silke Kleinschmidt. Auch hier geht es zunächst um

gesetzliche und betriebliche Unterstützungsmöglichkeiten.

Thematischer Schwerpunkt ist jedoch der Erfahrungsaustausch: Welche

Situationen empfinden die Teilnehmer als besonders fordernd, wie

gehen sie mit ihnen um – und was könnten sie vielleicht anders

machen? „Zahlreiche pflegende Angehörige haben damit zu kämpfen, hohe

Erwartungen erfüllen zu müssen, dafür aber kaum Wertschätzung zu

erhalten“, weiß Silke Kleinschmidt. „Aber auch das Wissen, dass eine

geliebte Person leidet und man ihr nicht aus dieser Situation

heraushelfen kann, macht vielen sehr zu schaffen.“

Damit die Teilnehmer zukünftig fordernde Situationen besser

meistern können, geht die Psychologin mit ihnen durch, wie Stress

überhaupt entsteht. „Es ist enorm wichtig, den Stressprozess zu

verstehen, um die eigene Gesundheit zu schützen. Dazu gehört unter

anderem zu erkennen, was im individuellen Fall der Auslöser für

Stress ist und wie man direkt auf diesen Auslöser Einfluss nehmen

kann. Dort, wo die Einflussmöglichkeiten begrenzt sind, kann eine

neue Bewertung der Situation helfen, ebenso wie alle Aktivitäten, die

Ausgleich und Erholung ermöglichen, um die Stressreaktion zu

puffern.“

Unterstützung für pflegende Angehörige: Kurse vor Ort und im

Internet Die nächsten Termine für die beiden Pflegekurse „Wenn Eltern

alt werden“ und „Selbstbestimmtes Leben trotz Herausforderung Pflege“

finden am 08. und 11.03.2019 in den Räumlichkeiten der BKK Mobil Oil

in München (Friedenheimer Brücke 29, 80639 München) statt. Die Kosten

für Versicherte werden als Pflegekurs nach § 45 SGB XI von der BKK

Pflegekasse Mobil Oil getragen.

Darüber hinaus bietet die BKK Mobil Oil ihren Versicherten die

Teilnahme an Online-Pflegekursen an, an denen pflegende Angehörige

und Interessierte bei freier Zeiteinteilung bequem von zu Hause aus

teilnehmen können. Neben den bestehenden Online-Kursen „Grundlagen

der häuslichen Pflege“ und „Alzheimer & Demenz“ ist ab Anfang 2019

der Kurs „Wohnen und Pflege im Alter“ neu im Programm. Dieser

Spezialkurs berücksichtigt den Wunsch vieler Pflegebedürftiger nach

häuslicher Pflege, zeigt aber auch alternative Wohnformen auf. Der

Kurs bietet eine Entscheidungshilfe und erklärt unterschiedliche

Leistungsansprüche wie zum Beispiel Wohnraumanpassungen.

Sämtliche Kurse sind für Versicherte, Angehörige sowie sonstig an

einer Pflegetätigkeit interessierte Personen konzipiert. Weitere

Informationen zu allen Kursangeboten, zu aktuellen Terminen und zur

Anmeldung gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/pflegekurs.

