Neugründung: Karsten Berge startet mit neuem Unternehmen NELEX AG in Köln (FOTO)

Karsten Berge, Gründer und langjähriger GeschäftsführenderGesellschafter der Personalberatungsboutique SearchConsult, hat einneues Unternehmen gegründet: die in den Kölner Kranhäusern ansässigeNELEX AG. Zwei langjährige Weggefährten bringt er mit: DmytroWolfschaffner und Lars Fricke. Der Fokus liegt auf der Rekrutierungvon Spezialisten und Führungskräften aus dem Technologie- undDigitalumfeld.

Cyber-Security-Experten, KI- und Robotics-Entwickler und

3D-Druck-Spezialisten genauso wie Fach- und Führungskräfte in Cloud

Computing, Industrie 4.0 und E-Commerce – das sind einige der

Stellenprofile, die NELEX ab einem Jahresgehalt von 90.000 Euro

aufwärts besetzen wird. „Wir konzentrieren uns intensiv auf

Stellenprofile im Technologie- und Digitalumfeld“, sagt Karsten

Berge, Gründer und Vorstand der NELEX AG. „Hier herrscht aktuell der

größte Bedarf bei deutschen Unternehmen. Viele wissen nicht, wie sie

ihre Vakanzen in einer akzeptablen Zeit mit adäquaten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzen sollen.“

Der Executive-Search-Markt macht hier zwar bereits Angebote. „Aber

die meisten Besetzungen dauern viel zu lange. Und im Normalfall

stehen zu wenige Profile für eine Auswahl zur Verfügung“, sagt Berge.

Darum setzt NELEX konsequent auf den Einsatz agiler

Management-Methoden. „Bei uns arbeiten bis zu sechs Beratern

gleichzeitig in Sprints an einem Projekt“, sagt Berge. „Das

klassische Zusammenspiel von einem Berater und einem Researcher

funktioniert vielfach nicht mehr und dauert viel zu lange. Mithilfe

agiler Managementmethoden werden wir jede Besetzung innerhalb von

vier Monaten erfolgreich abschließen. Oder das Mandat niederlegen.

Denn einen geeigneten Kandidaten gibt es in dem Fall nicht.“

Bis zu diesem Zeitpunkt ist es Anspruch von NELEX, das gesamte

Kandidatenumfeld zu kennen. Karsten Berge sagt: „Wir lizenzieren und

adaptieren kostenintensive, aber dafür hochmoderne Tools mit

künstlicher Intelligenz, unter anderem aus dem Silicon Valley. Diese

Tools werden uns zum einen helfen, sehr schnell den Kandidatenpool

einzugrenzen. Zum anderen werden sie uns dabei unterstützen, das

Persönlichkeitsprofil der Kandidatinnen und Kandidaten deutlich

präziser zu vermessen, als es über klassische Interview-Technik

möglich ist.“

Direkt vom Start mit dabei sind die Senior-Berater (Principals)

Dmytro Wolfschaffner und Lars Fricke, die über umfangreiche Erfahrung

im deutschen Mittelstand, in MDAX-Konzernen, der Industrie genauso

wie in Handel und eCommerce verfügen. „Ähnlich wie Technologiefirmen

setzen wir auf dynamisches Wachstum direkt im ersten Jahr“, sagt

Karsten Berge. „Unsere Klienten werden dabei ausschließlich von

Spezialisten beraten, die langjährige Expertise in ihren Branchen und

gleichzeitig in IT, Digitalisierung und Technologie mitbringen. Mit

Dmytro und Lars arbeite ich seit vielen Jahren vertrauensvoll

zusammen. Sie sind von unserem Konzept ebenso überzeugt wie ich und

darum vom Start weg mit dabei.“

Die Überzeugung, dass man mit diesem innovativen und effizienten

Package ins „Next Level Executive Search“ aufbricht, spiegelt sich

auch im Namen der Gesellschaft wider. Und wie die Digitalisierung

selbst kennt auch die NELEX AG keine Grenzen. Darum startet das

Unternehmen neben seinem Firmensitz in Köln mit Büros in Kapstadt und

Shanghai. Auch hier unterstützen Berater mit langjähriger Erfahrung

die Gründung.

Über Karsten Berge:

In das Geschäftsmodell der NELEX AG fließt die fast 30-jährige

Erfahrung von Gründer und Vorstand Karsten Berge ein. Berge hat

Betriebswirtschaft in Köln, London und St. Etienne studiert, unter

anderem mit einem Fokus auf Wirtschaftsinformatik. Nach Stationen als

Manager von deutschen und internationalen Technologieunternehmen

gründete er 2006 die Personalberatung Search Consult. Das Unternehmen

beschäftigte vor seinem Verkauf an die Allgeier-Gruppe zuletzt rund

70 Beraterinnen und Berater.

