NOZ: Bauern kritisieren Landwirtschaftsbild in Schulbüchern

Bauern kritisieren Landwirtschaftsbild in

Schulbüchern

Rukwied: Oft nur negativ dargestellt / Baden-Württemberg überprüft

Unterrichtsmaterialien

Osnabrück. Der Bauernverband hat die Beschreibung der

Landwirtschaft in Schulbüchern kritisiert. Verbandspräsident Joachim

Rukwied sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, in vielen Büchern

würde die Landwirtschaft entweder romantisiert „oder nur negativ

dargestellt“. Rukwied forderte, dass die Unterrichtsmaterialien

aktualisiert werden und ein realistisches Bild der Landwirtschaft

zeichnen. „Eine bundesweite Überprüfung wäre sehr sinnvoll“, so

Rukwied. Er forderte die Bundesländer auf, sich ein Vorbild an

Baden-Württemberg zu nehmen.

Hier hatte sich der Landfrauenverband bei der Landesregierung

beschwert. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte der „NOZ“

mit, sie habe Verständnis für das Anliegen „und deswegen auch eine

Prüfung der Schulbücher zugesichert“. Unterrichtsmaterialien müssten

Themen ausgewogen beleuchten. Eisenmann: „Wenn das bei der

Darstellung der Landwirtschaft in einigen Schulbüchern nicht so sein

sollte, werden wir nachjustieren.“

