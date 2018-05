NOZ: Bund der Verwaltungsrichter stärkt Dobrindt im Streit um Abschiebungen den Rücken

Bund der Verwaltungsrichter stärkt Dobrindt im

Streit um Abschiebungen den Rücken

Vorsitzender Seegmüller beklagt mangelnden Respekt vor Behörden

und Justiz

Osnabrück. In der Diskussion um eine angebliche

„Anti-Abschiebe-Industrie“ stellt sich der Bund Deutscher

Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) vor den heftig

kritisierten CSU-Politiker Alexander Dobrindt (CSU). Der

BDVR-Vorsitzende Robert Seegmüller sagte der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Dienstag), den eigentlichen Angriff auf den Rechtsstaat

sehe er an anderer Stelle.

Nach den Worten von Seegmüller zielt Dobrindts Kritik nicht auf

die Art und Weise der Durchführung von Prozessen, sondern auf die

mangelnde Akzeptanz der Ergebnisse von Gerichtsverfahren in Teilen

der Bevölkerung. Da sei in der Tat einiges kritikwürdig. „Ist ein

Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig, ist er von den zuständigen

Behörden ausnahmslos abzuschieben, wenn er nicht freiwillig ausreist.

Auch über die Frage, ob jemand abgeschoben wird beziehungsweise

werden kann, entscheiden ausschließlich die zuständigen Behörden und

Gerichte.“ Leider gebe es in Deutschland aber immer wieder Menschen,

die das nicht akzeptierten und die Durchsetzung von Ausreisepflichten

behinderten oder sogar verhinderten.

Seegmüller betonte: „Da gibt es beispielsweise Menschen, die

stören die Ingewahrsamnahme von Ausreisepflichtigen. Andere helfen

Ausreisepflichtigen sich zu verstecken. Und wieder andere verhindern,

dass Abschiebeflüge dann auch tatsächlich durchgeführt werden. Das

ist der eigentliche Angriff auf den Rechtsstaat.“

Der BDVR-Vorsitzende kritisierte aber auch, der Begriff Industrie

sei keinesfalls geeignet, die Bearbeitung von Klagen bei Gericht zu

beschreiben. „Mit dem Begriff Industrie verbinde ich Fließbandarbeit,

Monotonie und Gleichartigkeit der Arbeitsergebnisse. Mit

Gerichtsverfahren verbinde ich eine auf den jeweiligen Einzelfall

zugeschnittene tatsächliche und rechtliche Prüfung durch das

Gericht.“

