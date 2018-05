NOZ: Lehrerverband will mehr Wertekunde für alle

Lehrerverband will mehr Wertekunde für alle

Meidinger: „Das kommt bisher zu kurz“ – Verbandschef ist gegen

„Rechtsstaatsklassen“ nur für Flüchtlinge

Osnabrück. Der Deutsche Lehrerverband hat die Unions-Forderung

nach verstärkter Werte- und Demokratieerziehung für Kinder aus

Zuwandererfamilien grundsätzlich begrüßt. „Dieser wichtige Bereich

kommt in den bisherigen Willkommens-, Übergangs- und

Sprachlernklassen oft zu kurz, weil der Fokus auf dem Deutschlernen

liegt“, sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). Allerdings erfordere eine solche

Ausweitung des Lehrplans Zusatzstunden, Zusatzlehrkräfte und eine

entsprechende Fortbildung betroffener Lehrkräfte. „Zum Nulltarif ist

das nicht zu haben“, erklärte Meidinger. Nach seinen Worten sehen

sich manche Lehrkräfte auf diese spezielle Anforderung nicht

ausreichend vorbereitet.

Meidinger hält aber wenig von einer Separierung dieses Unterrichts

im Rahmen so genannter „Rechtsstaatsklassen“ für Flüchtlingskinder,

wie sie in einem Papier der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU

gefordert werden. „Ich bin dafür, diesen Werteunterricht in den

Gesamtlehrplan zu integrieren“, sagte der Gymnasiallehrer, der

170.000 Pädagogen vertritt. Auch bei den deutschen Schülern würden

die Themen Grundgesetz, Rechtsstaatsprinzip und Demokratie „leider

derzeit ganz kleingeschrieben“. Erst ab der 10. Klasse gebe es an den

meisten Schularten Politikunterricht mit nur wenigen Schulstunden.

