NOZ: Deutschland nimmt immer weniger Jesiden als Flüchtlinge auf

Osnabrück. Deutschland nimmt immer weniger Jesiden als Flüchtlinge

auf. 2018 hatten nur 60 Prozent der Mitglieder dieser religiösen

Minderheit in Deutschland mit ihren Asylanträgen Erfolg. Im Jahr

zuvor waren es 85 Prozent gewesen. Das geht aus einer Antwort des

Auswärtigen Amtes auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ vorliegt. Seit Jahren geht die

Anerkennungsquote zurück: 2015 lag sie noch bei 97 Prozent und 2016

bei 95 Prozent. In absoluten Zahlen erhielten im vergangenen Jahr

5349 Jesiden eine positive Entscheidung auf ihren Antrag, die meisten

davon stammten aus dem Irak.

Ein Grund dafür ist, dass Jesiden inzwischen häufiger aus

vermeintlich sicheren Ländern wie Russland, Georgien und der Türkei

nach Deutschland kommen und somit geringe Aussicht auf Erfolg haben.

Viele bleiben auch in Flüchtlingslagern in Ländern wie der Türkei.

Zudem geht die Bundesregierung davon aus, dass Jesiden in der als

sicher eingestuften Region Kurdistan-Irak nicht verfolgt werden –

deshalb werden Asylbewerber von dort nicht mehr in Deutschland

anerkannt.

Die Linke hat noch eine andere Erklärung. Die innenpolitische

Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, vermutet

einen Zusammenhang zwischen dem Rückgang und der Asyl-Affäre in der

Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge

(Bamf). Dort soll die Ex-Leiterin aus humanitären Gründen vor allem

Jesiden als Asylbewerber anerkannt haben – ohne den Sachverhalt

konkret zu prüfen. Jelpke erklärte gegenüber der „NOZ“: „Sollte hier

wirklich ein Zusammenhang bestehen, dann ist das ein ausgemachter

Skandal.“ Ihrer Ansicht nach belegen die Zahlen ihre Befürchtung,

„dass Bamf-Entscheidungen aufgrund von politischer Stimmungsmache

fallen.“ Die Linken-Politikerin kritisierte insgesamt die ablehnende

Haltung der deutschen Politik gegenüber jesidischen Asylbewerbern und

sagte: „Auch heute sind Jesidinnen und Jesiden nicht sicher.“

Die Glaubensgemeinschaft der Jesiden wird von der Terrormiliz IS

im Irak und Syrien seit Jahren wegen ihrer Religion verfolgt.

Hundertausende Jesiden sind seit 2014 geflüchtet, viele davon nach

Deutschland, wo es inzwischen die größte Exil-Gemeinschaft der

Jesiden gibt.

