NOZ: Dieselfahrverbote: NRW-Innenminister glaubt nicht an Umsetzung der Video-Überwachung

Dieselfahrverbote: NRW-Innenminister glaubt

nicht an Umsetzung der Video-Überwachung

CDU-Politiker Reul übt heftige Kritik an Umweltschützern und

Grünen als „elitäre Lobby“ – Reul verlangt weniger Hysterie in der

Debatte: „Nicht immer gleich fürchten, dass da der Tod unmittelbar

vor der Tür steht“

Osnabrück. In der Debatte um Diesel-Fahrverbote rechnet der

nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht damit,

dass die geplante Video-Überwachung und die systematische Erfassung

von Kennzeichen kommen werden. In einem Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ sagte Reul: „Wenn das kommt, gebe ich einen

aus.“ Seiner Meinung nach werden die Bürger solche Maßnahmen nicht

akzeptieren: „Es ist doch ein irrer Zustand, dass die deutsche

Bevölkerung dagegen ist, dass wir Kennzeichen ermitteln, um Ganoven

und Terroristen zu fangen, aber für Diesel-Falschfahrer würden wir

das machen.“

Der Minister rechnete mit den Grünen und der Deutschen Umwelthilfe

ab, die das Thema Diesel-Fahrverbote vorantreiben: „Das regt mich

auf, ich bin auch Dieselfahrer“, sagte Reul und kritisierte: „Diese

Politik wird von einer elitären Gesellschaftsgruppe gemacht, die Geld

genug hat und sich jedes Jahr ein neues Auto kaufen kann. Aber die

denken nicht an den Normalbürger.“ Das schade der Politik insgesamt,

so Reul: „Ihren Zorn laden die Bürger dann bei der Politik ab.“ Zur

Deutschen Umwelthilfe sagte Reul: „Denen geht es nicht um das

Gemeinwohl, sondern allein um Partikularinteressen.“

Der Minister, in dessen Bundesland Gerichte bereits in den vier

Städten Köln, Bonn, Essen und Gelsenkirchen Diesel-Fahrverbote

angeordnet haben, forderte weniger Hysterie in der öffentlichen

Diskussion: „Wenn wir die Debatte ein bisschen entkrampfter und

realistischer betreiben würden, kämen wir weiter.“ Reul fügte hinzu:

„Ich würde mir wünschen, dass die Leute nicht bei jedem Thema mit

Grenzwerten immer gleich fürchten, dass da der Tod unmittelbar vor

der Tür steht – bei Werten, über deren Bedeutung für die Gesundheit

sich selbst Experten nicht einig sind.“

