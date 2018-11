NOZ: Trotz Khashoggi-Affäre: Bundespolizei bildet nach wie vor Grenzschützer in Saudi-Arabien aus

Trotz Khashoggi-Affäre: Bundespolizei bildet

nach wie vor Grenzschützer in Saudi-Arabien aus

Linke fordert sofortigen Stopp: „Trainingsprogramm unterstützt

barbarische Kopf-ab-Diktatur in Riad“

Osnabrück. Ungeachtet der Affäre um den ermordeten Journalisten

Jamal Khashoggi und der repressiven Politik Saudi-Arabiens bildet die

deutsche Bundespolizei nach wie vor Angehörige des saudischen

Grenzschutzes aus. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine

kleine Anfrage der Linken hervorgeht, die der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ vorliegt, wurden 2018 bereits 583 saudische Grenzschützer

mit deutscher Hilfe trainiert und fortgebildet. Das ist ein leichter

Rückgang: 2016, im Jahr nach Beginn des Jemen-Krieges, in dem

Saudi-Arabien eine führende Rolle spielt, waren es auf einem

Höchsttand 906 Personen und 2017 noch 803 saudische Grenzschützer.

Mit 70 Bundespolizisten waren 2018 mehr im Einsatz als in den Jahren

zuvor.

Die Kosten, die an die Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) im Gegenzug erstattet wurden, belaufen sich nach

Angaben der Linken auf insgesamt 24,6 Millionen Euro. Bei dem

Training und der Beratung ging es laut Auswärtigem Amt um

Polizeitraining, Grenzüberwachung, Vermittlung von Führungslehre und

Kampf gegen Urkundenfälschung.

Saudi-Arabien steht international wegen der Verwicklung Riads in

den Tod des Journalisten Khashoggi zunehmend in der Kritik. Die

stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sevim Dagdelen,

forderte: „Das Trainingsprogramm mit Bundespolizisten unterstützt die

barbarische Kopf-ab-Diktatur in Riad und muss schleunigst ganz

beendet werden.“ Die Außenexpertin der Fraktion forderte dringend

eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik gegenüber

Saudi-Arabien: „Klare Kante statt weitere Hilfsleistungen für die

Fürsten der Finsternis.“

