NOZ: DRK-Umfrage: In 80 Prozent der Einsätze Rettungsgassen blockiert

Osnabrück. In 80 Prozent aller Rettungseinsätze verlieren Helfer

wertvolle Zeit, weil die Rettungsgasse durch Fahrzeuge blockiert

wird. Das geht nach Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ aus

einer Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervor. Nach Angaben

von DRK-Bundesarzt Prof. Peter Sefrin wird der durchschnittliche

Zeitverlust durch diese Behinderungen auf bis zu fünf Minuten

geschätzt. Für einen Patienten, der reanimiert werden müsse, könne

dann jede Hilfe zu spät sein. „Diese Zahlen sind erschreckend. Gerade

wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde“, sagte

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt der „NOZ“. Sie appellierte an die

Verkehrsteilnehmer, mehr Respekt gegenüber den Notfallhelfern

aufzubringen. „Notärzte und Einsatzteams retten Leben. Das sollte

sich jeder immer wieder vor Augen halten“, sagte Hasselfeldt. An der

Umfrage beteiligten sich insgesamt 96 Rettungsteams des DRK aus

Baden-Württemberg, Bayern, dem Saarland, Niedersachsen, Berlin und

Sachsen. Zur Abschreckung sind die Bußgelder im letzten Oktober

drastisch erhöht worden. Eine Rettungsgasse zu blockieren kann 320

Euro maximal plus Fahrverbot kosten. Niedersachsens Innenminister

Boris Pistorius (SPD) ist damit nicht zufrieden. „Sollten wir

feststellen, dass wir mit der jetzigen Höhe der Bußgelder nicht die

erhoffte Wirkung erreichen, müssen wir über weitere Erhöhungen

nachdenken. Andere europäische Länder wie beispielsweise Österreich

sehen sogar Sanktionen bis zu 2180 Euro vor“, sagte Pistorius der

„NOZ“.

