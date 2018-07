NOZ: EU-Kommissar Oettinger: Recht auf Asyl bleibt trotz schärferen Grenzschutzes in der EU bestehen

EU-Kommissar Oettinger: Recht auf Asyl bleibt

trotz schärferen Grenzschutzes in der EU bestehen

CDU-Politiker rät seiner Partei von „strikt konservativem Schwenk“

ab

Osnabrück. Trotz eines verschärften Außengrenzschutzes wird aus

Europa nach Ansicht von EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) keine

Festung. „Die Kontrolle der Außengrenzen bedeutet ja nicht, dass

keiner mehr nach Europa hinein darf. Das Grundrecht auf Asyl ist in

den Verfassungen der Mitgliedsländer verankert und Ausdruck unserer

europäischen Werteordnung. Niemand will dieses Recht ernsthaft

aushebeln“, sagte Oettinger im Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Dienstag). Es gehe „um Registrierung und die Feststellung

der rechtlichen Basis für die Einreise. Es ist doch ein Unterschied,

ob es um die Flucht aus einem Bürgerkriegsland geht, um

Familiennachzug oder um die Einwanderung in den europäischen

Arbeitsmarkt“.

Der CDU rät Oettinger vor dem Hintergrund der

Asyl-Auseinandersetzung mit der CSU und der im kommenden Jahr

anstehenden Europawahl dringend davon ab, „auf einen strikt

konservativen Kurs einzuschwenken. Das würde wichtige Wählerschichten

gerade in Großstädten und unter jungen Menschen verprellen“, sagte

der für den EU-Haushalt verantwortliche Kommissar der „NOZ“ weiter.

Zwar brauche die Partei „konservative Vertreter“ in ihren Reihen. Die

CDU sei aber „mehr als eine nur konservative Partei. Die CDU war als

Volkspartei immer von mehreren Strömungen geprägt, von einer

konservativen, einer christlich-sozialen und einer liberalen

Strömung“, sagte Oettinger.

