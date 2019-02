NOZ: FDP-Chef: Homeoffice ist gut, aber nur bei Flexibilisierung der Arbeitszeit

Osnabrück. FDP-Chef Christian Lindner hat den Vorstoß der SPD

grundsätzlich begrüßt, wonach Arbeitnehmer künftig ein Recht auf

mobiles Arbeiten und Homeoffice erhalten sollen. „Das finde ich gut.

Homeoffice ermöglicht Arbeitnehmern Flexibilität. Aber wenn dies eine

runde Sache werden soll, müssen auch die Arbeitszeiten flexibler

werden“, sagte Lindner im Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. Zudem sollte die Arbeitsstättenverordnung entschlackt

werden, forderte er. „Wer im Homeoffice arbeiten will, kann dann

nicht mit dem Wunsch zum Arbeitgeber kommen, dass ihm zu Hause ein

Büroplatz eingerichtet wird“, erklärte der Bundesvorsitzende und

Fraktionschef der FDP im Bundestag. Das müsse dann der Arbeitnehmer

regeln.

FDP-Chef Lindner: Jetzt ist nicht die Zeit für das Sozialkonzept

der SPD

„Deutschland droht Wirtschaftskrise, die sich gewaschen hat“ –

Liberaler erwartet bei Grundrente Einigung der Großen Koalition – „Es

wird teuer“

Osnabrück. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat der SPD

vorgehaltem, mit ihrem Konzept für den „Sozialstaat 2025″zur Unzeit

zu kommen. „Es ist der falsche Zeitpunkt, darüber nachzudenken“,

sagte Lindner im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Wichtig sei jetzt, „Arbeitsplätze sicher zu machen“. Deutschland

gerate „zunehmend in einen Schwitzkasten, weil die teuren

Entscheidungen der letzten Jahre in Form einer Wirtschaftskrise

zurückkommen, die sich gewaschen hat“. Lindner wies darauf hin, dass

der Finanzminister gerade ein 25-Milliarden-Loch in der Planung bis

2023 entdeckt habe. Die Regierung habe zudem die Prognose für das

Wirtschaftswachstum in 2019 auf ein Prozent reduziert. Im Streit um

die von der SPD vorgeschlagene und von der Union abgelehnte

Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit erwartet Lindner letztlich

einen Konsens. „Ich gehe davon aus, dass die Große Koalition sich –

wie immer – einigen wird. Es wird teuer, und zwar zu Lasten künftiger

Generationen und des Steuerzahlers“, sagte er. Dabei gehe selbst dem

wirtschaftsstarken Deutschland langsam die Puste aus.

