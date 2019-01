NOZ: FDP nennt Bilanz zu Asylbewerber-Ausreisen ein „Armutszeugnis“ für deutsche Behörden

Osnabrück. FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg hat es als

„Armutszeugnis“ für deutsche Behörden bezeichnet, dass laut

Bundesinnenministerium weniger als 25 Prozent der ausreisepflichtigen

Asylsuchenden tatsächlich ausgewiesen werden. „Das Ziel muss sein,

hundert Prozent aller möglichen Rücküberstellungen vorzunehmen“,

sagte Teuteberg der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Im Vergleich zu

anderen europäischen Staaten stehe Deutschland mit der aktuellen

Quote in EU-Länder überstellter Flüchtlinge von rund 24,5 Prozent

weiterhin schlecht da. Auch wenn der Wert von 2018 eine Steigerung

von zehn Prozent gegenüber dem von 2017 bedeutet, müsse die

Bundesregierung „endlich handeln“, forderte die innenpolitische

Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Umgekehrt sei aus anderen

EU-Staaten fast jeder zweite Asylbewerber von EU-Nachbarn nach

Deutschland überstellt wurden.

Unter anderem müssten das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(BAMF) und die Bundespolizei besser ausgestattet werden. Auch seien

in den Bundesländern zentrale Ausländerbehörden nötig, um die

Rückführungen zügig und damit innerhalb der engen Fristen umzusetzen.

Die Reform des europäischen Asylsystems sei gescheitert, erklärte

Teuteberg. Die Rückführungsabkommen mit Griechenland und Spanien

hätten sich als untauglich erwiesen. Hintergrund der Debatte ist das

Dublin-Abkommen zum Umgang mit Asylbewerbern in der EU. Es sieht vor,

dass Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem EU-Land stellen müssen, in

dem sie als erstes europäischen Boden betreten. Hauptzielland der

innereuropäischen Abschiebungen war Italien. Dorthin wurde fast jeder

dritte Überstellte gebracht.

