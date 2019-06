NOZ: Für Stephan Weil ist die Energiewende Prüfstein für Große Koalition

Für Stephan Weil ist die Energiewende Prüfstein

für Große Koalition

SPD-Ministerpräsident wirft Wirtschaftsminister Altmaier

„Stillstand“ bei Ausbau Erneuerbarer Energien vor

Osnabrück. In der Diskussion um ein mögliches vorzeitiges Ende der

Großen Koalition von Union und SPD hat Niedersachsens

Ministerpräsident Stephan Weil die Energiepolitik zum Prüfstein

erklärt. „Die Energiewende gehört zu den Punkten, die in den

kommenden Monaten unbedingt geklärt werden müssen, um ein

verlässliches Urteil über die Zukunft der Großen Koalition abgeben zu

können“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). „Entscheidend ist, ob es endlich

gelingt, die Bremsen in der Regierung zu lösen und gemeinsam

konsequent nach vorne zu gehen oder nicht“, ergänzte er. Weil machte

namentlich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dafür

verantwortlich, dass der Umbau der Energieversorgung nur „in

Trippelschritten“ vorankomme. Auch bei der Entwicklung einer

Wasserstoffstrategie herrsche „Stillstand“, klagte Weil. Ein

Förderprogramm Altmaiers sei „hoffnungslos überbucht“ und müsse

aufgestockt werden. Die Bundesregierung habe „keine Strategie zur

Umsetzung“ der eigenen Klimaziele, sagte der SPD-Landeschef der

„NOZ“. „Es reicht nicht aus, wenn sich die Politik auf das Setzen von

Zielen beschränkt. Sie muss auch wissen, wie politische Zielsetzungen

umgesetzt werden können. Da klafft derzeit eine unübersehbare Lücke“,

sagte Weil. Die SPD will bei einem Parteitag im Herbst über eine so

genannte Revisionsklausel beraten, die einen mögliches Ende der

Großen Koalition zur Halbzeit vorsieht. Weil, der sich für die

Bildung der Koalition ausgesprochen hatte, forderte mehr Ergebnisse

von der Bundesregierung. „Wir haben im Koalitionsvertrag auf Druck

der SPD ein ambitioniertes Programm vereinbart. Wenn man sich

anschaut, wie viel davon bislang umgesetzt wurde, muss man sagen: zu

wenig. So kann es nicht bleiben“, sagte er.

Linksbündnis ist für Stephan Weil keine Option

SPD-Landeschef: Mitgliedervotum erwünscht, Doppelspitze muss nicht

sein

Osnabrücks. Niedersachsens SPD-Landeschef Stephan Weil hat der

Idee eines Bündnisses seiner Partei mit der Linken eine Absage

erteilt. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte

er, „diese Gedankenspiele lenken vom Kern des Problems ab“. Die SPD

müsse selbst stark werden und habe damit genug zu tun. „Alle

Versuche, dieser zwingend notwendigen Diskussion durch

Seitausfallschritte wie dieser Bündnisfrage auszuweichen, werden

nicht gelingen“, sagte der Ministerpräsident.

Die handfeste Migrationspolitik der zuletzt erfolgreichen

dänischen Sozialdemokraten empfahl er seiner Partei nicht als

Vorbild, wohl aber einen klaren Kurs. „Zu den Werten in der

Bundesrepublik zählt, dass wir Menschen, die Schutz benötigen, auch

Schutz gewähren. Und da möchte ich auch keine Abstriche machen. Ein

starker Staat setzt aber seine Regeln auch um, und deshalb müssen wir

auch bei den Abschiebungen besser werden“, sagte Weil. Diese Position

vertrete er seit langem.

Die Bildung einer neuen Parteispitze erwartet Weil erst Ende des

Jahres. „Auf der einen Seite sollte die Vakanz so kurz wie möglich

bleiben. Auf der anderen Seite ist es – so hoffe ich – innerhalb der

SPD unstreitig, dass wir eine Mitgliederbeteiligung brauchen.

Beteiligung aber braucht Zeit.“ Der Idee einer Doppelspitze gegenüber

zeigte er sich reserviert. „Eine Doppelspitze ist keine

Erfolgsgarantie. Die Grünen sind zwar im Moment in einer glücklichen

Phase mit ihrer Doppelspitze, aber sie haben auch schon längere Zeit

mit Führungsduos gehadert.“ Von daher sollten nur dann zwei

Vorsitzende die SPD gemeinsam führen, wenn es einen wirklichen

Mehrwert biete.

Stephan Weil schließt doch ein Amt aus

Osnabrück. In der Diskussion um eine mögliche Übernahme des

SPD-Parteivorsitzes hält sich Niedersachsens Ministerpräsident

Stephan Weil weiter ein Türchen offen. Er werde niemals auf eine

„Können Sie ausschließen, dass…“-Frage mit „Ja“ antworten, sagte

der SPD-Politiker in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. Er habe deshalb einmal in einer Talkshow auch nicht

ausgeschlossen, dass er Generalsekretär der Vereinten Nationen werden

könnte. Einen Posten lehnte Weil gegenüber der „NOZ“ dann aber doch

kategorisch ab – den des Papstes. „Das kann ich ausschließen, sonst

gibt es Ärger zuhause“, sagte der SPD-Landeschef. +++

