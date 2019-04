NOZ: Grüne setzen Klimakabinett vor erster Sitzung Fristen

Osnabrück. Die Grünen im Bundestag haben dem neuen Klimakabinett

Fristen bis zum Sommer gesetzt, damit der Klimaschutz tatsächlich

vorankommt. „Ein Scheitern kann sich die Bundesregierung nicht

leisten“, heißt es nach Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

in einem Forderungskatalog zur ersten Sitzung des Gremiums an diesem

Mittwoch. Darin fordern Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und sein

Vize Oliver Krischer bis zum Sommer ein mit konkreten Maßnahmen

verbundenes Klimaschutzgesetz. Dabei dürften Menschen mit niedrigen

Einkommen aber nicht einseitig belastet werden, warnen die Autoren.

Dringend nötig sei auch ein Maßnahmenpaket, das den Ausbau der

erneuerbaren Energien „ankurbelt“. Die Grünen mahnen ferner Eckpunkte

an für ein Gesetz, das den schnellen und verbindlichen Kohleausstieg

festschreibt und Betroffenen eine berufliche Perspektive jenseits

fossiler Branchen eröffnet. Die Grünen weisen darauf hin, dass der

wirtschaftliche Erfolg Deutschlands von der Einhaltung des Pariser

Klimaabkommens abhängt. „Der klimapolitische Stillstand muss beendet

und die Zukunft der nachfolgenden Generation nicht länger aufs Spiel

gesetzt werden“, warnen Hofreiter und Krischer.

