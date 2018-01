NOZ: Grüne warnen Union und SPD vor „Wettlauf der Rechtsstaatsschleifer“

Grüne warnen Union und SPD vor „Wettlauf der

Rechtsstaatsschleifer“

Scharfe Kritik an Einladung für Orban

Osnabrück. Die Grünen im Bundestag verschärfen unmittelbar vor den

am Sonntag beginnenden Sondierungen über eine Regierungsbildung ihre

Kritik an CDU, CSU und SPD. „Die Sondierungen dürfen nicht zu einem

Wettlauf der Rechtsstaatsschleifer werden“, warnte der Rechtsexperte

Konstantin von Notz in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag).

Von Notz betonte, dass die CSU zu ihrer Winterklausur in Kloster

Seeon den „Rechtsstaatsverächter“ Viktor Orban eingeladen habe, lasse

nichts Gutes erahnen. Der umstrittene ungarische Regierungschef Orban

ist an diesem Freitag Gast der CSU-Bundestagsabgeordneten.

Der Grünen-Politiker kritisierte außerdem: „Gerade in der Asyl-

und Innenpolitik kommen von der Union derzeit immer drastischere,

verfassungsrechtlich bedenkliche Vorschläge.“ Aber auch die SPD habe

sich in den letzten Großen Koalitionen nicht gerade als die

Verteidigerin der Bürgerrechte profiliert. Von Notz forderte

stattdessen: „Gerade in diesen Zeiten müssen der liberale Rechtsstaat

und unsere plurale und tolerante Gesellschaft verteidigt werden – in

Bayern, in Deutschland und in Europa.“

