NOZ: Imamausbildung

Leiter des Osnabrücker Islam-Instituts sieht

Landtagsentscheidung kritisch

Bülent Ucar: Imam-Weiterbildung war eigentlich Übergangslösung

Osnabrück. Der Leiter des Instituts für Islamische Theologie in

Osnabrück reagiert zurückhaltend auf den Beschluss des

niedersächsischen Landtages, die Weiterbildung von Imamen am Institut

erneut zu finanzieren. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Bülent

Ucar: „Die Imam-Weiterbildung war eher als Übergangslösung gedacht.

Wir müssen nun den Bedarf klären und schauen, wie wir das umsetzen.“

Die Entscheidung, einen Verein für die grundsätzliche Ausbildung von

Imamen in Niedersachsen zu gründen, begrüßte Ucar und erklärte: „Ich

rate, dieses Projekt behutsam und sensibel umzusetzen und, soweit es

geht, alle mitzunehmen.“ Für eine langfristige Imam-Ausbildung müsse

man die Adressaten, insbesondere die Muslime in Niedersachsen,

bestmöglich einbeziehen. Außerdem brauche es eine gesicherte

Finanzierung, forderte der Theologe.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell