NOZ: Kritik von FDP und SPD am Unionsstreit

Kritik von FDP und SPD am Unionsstreit

FDP-Vize Kubicki: Große Koalition führt in politische Stagnation –

SPD-Vize Stegner wirft Union Untätigkeit vor Osnabrück. FDP-Vize

Wolfgang Kubicki wirft der Großen Koalition vor, wichtige Themen der

Regierungsarbeit zu vernachlässigen. „Klar ist: Die schwarz-rote

Koalition hat uns in den vergangenen Jahren schon in die politische

Stagnation geführt, das jetzige Chaos wirft uns aber noch weiter

zurück“, sagte Kubicki der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag).

Die Prioritätensetzung in der Flüchtlingspolitik sei für die

Bundesrepublik von „enormer Bedeutung“, betonte der FDP-Politiker:

„Hier brauchen wir nicht nur deutlich größere Anstrengungen in der

Integrationspolitik, sondern wir müssen auch die Frage beantworten,

wie wir schneller abschieben können, wenn Menschen kein Bleiberecht

haben.“ Union und SPD mangle es jedoch an „Initiativkraft, um

Deutschland fit für die Zukunft machen zu können“. Dazu zähle nicht

nur der flächendeckende Glasfaserausbau, eine Instandsetzung der

Verkehrsinfrastruktur und die Schaffung von mehr Wohnraum, „sondern

auch die nicht-populistische Beantwortung der Frage, wie unsere

Kinder und Enkel eine vernünftige Rente bekommen“. Ähnlich scharfe

Kritik am unionsinternen Streit übte der stellvertretende

SPD-Vorsitzende Ralf Stegner, der einen Vergleich zu Ungarns

Regierungschef Viktor Orbán zog. „Der Orbán-Flügel der Union führt

ein absurdes Theater auf, das mit den wirklichen Problemen in

Deutschland wenig zu tun hat“, sagte Stegner der „NOZ“. Seehofer

sollte sich „endlich mal wie verabredet um massive Investitionen in

den sozialen Wohnungsbau kümmern“. Die SPD leiste in der

Bundesregierung ihren Beitrag zu konkreten Verbesserungen bei der

Rente, auf dem Arbeitsmarkt, in der Bildung und bei der finanziellen

Entlastung von Familien. Stegner: „Während CDU und CSU nur streiten,

packen wir an.“

