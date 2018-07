NOZ: Linke kritisieren „Bayern-Bamf“: CSU will sich als Scharfmacherin präsentieren

„CSU vergiftet das gesellschaftliche Klima“

Osnabrück. Die Gründung des bayerischen Landesamtes für Asyl und

Rückführung stößt bei den Linken im Bundestag auf scharfe Kritik. Die

Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(Samstag): „Der CSU geht es doch vor allem darum, sich kurz vor der

Landtagswahl als Scharfmacherin zu präsentieren, die verspricht,

möglichst viele Flüchtlinge erst einzusperren und dann abzuschieben.

Das ist eine verantwortungslose Politik, die eine massive Vergiftung

des gesellschaftlichen Klimas bewirkt.“

Mit dem so genannten „Bayern-Bamf“ in Manching bei Ingolstadt

sollen zentral für den Freistaat Passbeschaffung, Abschiebungen und

Förderung der freiwilligen Ausreise sowie Maßnahmen gegen

ausländische Gefährder und Straftäter verbessert werden. Erklärtes

Hauptziel ist dabei, die Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu

beschleunigen. Für die Asylverfahren selbst ist weiterhin das

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg als

Bundesbehörde zuständig.

