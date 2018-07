NOZ: Nach Großbrand in Mastanlage: Tierschutzbund fordert Überprüfung von Ställen

Verbandspräsident Schröder appelliert an Agrarminister –

„Genehmigung großer Ställe ablehnen“

Osnabrück. Nach dem Feuertod von etwa 8000 Schweinen in einer

Mastanlage bei Rheine hat der Deutsche Tierschutzbund die Überprüfung

sämtlicher Ställe in Deutschland gefordert. Verbandspräsident Thomas

Schröder sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag): „Eine

solche Katastrophe darf sich nicht wiederholen.“ Die Agrarminister in

Bund und Ländern müssten die Anlagen überprüfen und gegebenenfalls

Nachrüstungen anordnen lassen. Beim Bau von Ställen werde die Frage

von Fluchtwegen für die Tiere zu wenig berücksichtigt, so Schröder.

Gerade bei großen Anlagen wie bei dem abgebrannten Stall in Rheine

sei eine Rettung aller Tiere im Ernstfall gar nicht möglich. Schröder

sagte, die Genehmigung solch großer Ställe sei deswegen abzulehnen.

Am Sonntagmittag war in dem Schweinemastbetrieb im Kreis Steinfurt

ein Feuer ausgebrochen. 8000 Schweine starben. „Das war ein

qualvolles Sterben für die Tiere, das berührt uns zutiefst“, sagte

Tierschutzpräsident Schröder.

