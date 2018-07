NOZ: Niedersachsens Landwirtschaftsministerin erwartet wegen Trockenheit steigende Brotpreise

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin

erwartet wegen Trockenheit steigende Brotpreise

Otte-Kinast: Ob Gras, Stroh oder Getreide, es gibt von allem zu

wenig – Hilfen für Bauern angekündigt

Osnabrück. Niedersachsen Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU)

rechnet mit gravierenden Folgen der aktuellen Dürre für die

Landwirtschaft. „Ob Gras, Stroh oder Getreide, es gibt von allem zu

wenig“, sagte die CDU-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(Freitag). Auch die Verbraucher würden den Mangel auf Dauer zu spüren

bekommen, glaubt Otte-Kinast. „Das Brot wird teurer werden“, sagte

die Ministerin.

Angesichts der erwarteten Ernteausfälle hat Niedersachsen bereits

ökologische Vorrangflächen zur Beweidung und als Futterflächen

freigegeben. „Wir haben eine echte Notsituation“, sagte Otte-Kinast.

Dies gelte umso mehr, als dass auch in Nachbarländern Dürre und somit

ein Mangel an Stroh und Heu herrsche, ein Ankauf aus anderen Regionen

also schwer werde. Otte-Kinast rechnet damit, dass Viehbetriebe in

den kommenden Monaten deshalb Tiere verkaufen müssten.

Die Ministerin drängt deshalb auf schnelle finanzielle Hilfen für

die Landwirte. Die Finanzämter sollten die Stundung von

Steuerverpflichtungen prüfen. Zudem forderte Otte-Kinast eine

vorgezogene Auszahlung von Betriebsprämien. „Wir müssen alles dafür

tun, dass wir diese zeitig auszahlen“, sagte die Ministerin.

