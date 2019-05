NOZ: Niedersächsischer Umweltminister: Fliegen und Autofahren wird durch CO2-Steuer nicht teurer

Niedersächsischer Umweltminister: Fliegen und

Autofahren wird durch CO2-Steuer nicht teurer

Lies verweist auf alternative Technologien – „Bepreisung lässt

sich sozialverträglich umsetzen“

Osnabrück. Nach Ansicht von Niedersachsens Umweltminister Olaf

Lies (SPD) wird eine CO2-Bepreisung auf Akzeptanz in der Bevölkerung

stoßen. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Lies: „Es geht nicht

darum, Dinge wie Flugreisen oder das Pendeln mit dem Auto

grundsätzlich teurer zu machen, sondern die Wettbewerbsfähigkeit

alternativer Technologien zu stärken und etwas für den Klimaschutz zu

machen. CO2-freies Fliegen ist möglich und bezahlbar. Das lässt sich

sozialverträglich umsetzen.“

Lies verwies auf den niedersächsischen Autobauer Volkswagen, der

sich bereits auf den Weg gemacht habe und Teile seiner Produktion auf

E-Autos umstelle. Zudem werde an CO2-freiem Kerosin für Flugzeuge

gearbeitet. „Klimaschutz bedeutet nicht zwangsläufig, Verzicht zu

üben. Es gibt Alternativen, aber die müssen wir fördern und im

Wettbewerb mit fossilen Technologien stärken.“ Deutschland habe die

Chance, sich hier einen Standortvorteil gegenüber anderen Nationen zu

erarbeiten und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun, betonte

Lies. Die deutsche Klimaschutz-Politik und eine mögliche CO2-Steuer

werden auch Thema auf der am Donnerstag in Hamburg beginnenden

Umweltministerkonferenz sein.

