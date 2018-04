NOZ: NOZ: Gefahren der Digitalisierung: DGB-Chef Hoffmann warnt vor „moderner Sklaverei“

Gefahren der Digitalisierung: DGB-Chef Hoffmann

warnt vor „moderner Sklaverei“

Arbeitszeitregeln für Plattform-Ökonomie gefordert

Osnabrück. In der Debatte um die Digitalisierung der Wirtschaft

warnt der Deutsche Gewerkschaftsbund eindringlich vor „moderner

Sklaverei“. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte im Interview mit der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag): „Es entsteht ein digitales

Proletariat, wenn wir die Spielregeln für die Plattform-Ökonomie und

für den digitalen Kapitalismus nicht grundlegend weiter entwickeln.

Es kann nicht sein, dass der Acht-Stunden-Tag aufgelöst wird und es

keine elfstündigen Ruhezeiten mehr gibt.“

Hoffmann betonte, auch Menschen in einer Plattform-Ökonomie

brauchten Pausen und müssten sozial abgesichert sein. „Dazu müssen

wir die Tarifbindung ausweiten.“ Der Fahrdienstleister Uber und

andere Online-Vermittler weigerten sich aber, ihre Verantwortung als

Arbeitgeber anzuerkennen. „Damit muss Schluss sein, da ist auch der

Gesetzgeber gefragt.“

In Deutschland arbeiten nach Schätzung des DGB insgesamt weit mehr

als zwei Millionen Menschen in der Plattform-Ökonomie. Bis zu einer

Million Menschen von ihnen sind nach den Worten von Hoffmann als so

genannte Crowdworker registriert, deren Dienste man online einkaufen

kann. Der DGB-Chef beklagte, nur ein Bruchteil dieser Beschäftigten

könne von dieser Arbeit leben. Sie alle seien potenziell von

Ausbeutung bedroht. Hoffmann: „Wenn es eine Auflösung von Ort, Raum

und Zeit gibt, wenn Arbeiten über Internetplattformen weltweit

vergeben werden können, dann brauchen wir mindestens europäische

Spielregeln, um Fehlentwicklungen zu begrenzen.“ Die EU-Kommission

arbeite noch an Vorschlägen. Es sei „höchste Zeit, dass sie umgesetzt

werden“.

