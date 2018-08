NOZ: NOZ: Sven Plöger war schon als Kind von Gewittern fasziniert

Sven Plöger war schon als Kind von Gewittern

fasziniert

„Ich wollte keinen Blitz verpassen“ – Den Vorhersagen von Carla

Wege konnte der TV-Meteorologe wegen seiner Mutter nicht zuhören

Osnabrück. TV-Meteorologe Sven Plöger (51) fühlte sich schon als

Kind zu seinem späteren Tun berufen: „Meteorologie hat mich von

Kindesbeinen an begeistert“, sagte Plöger der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Samstag). „Wenn–s früher ein Gewitter gab, war ich schon

als Fünf- oder Sechsjähriger auf dem Balkon und bin ganz aufgeregt

hin und her gelaufen, um keinen Blitz zu verpassen.“ Er sei ein

„Sonderkind“ gewesen und habe nie Angst vor Gewittern gehabt,

berichtete Plöger weiter. „Im Gegenteil, das hat mich so begeistert,

dass man mich nicht ins Bett kriegte. Und wenn man mich da

hineingelegt hat, war ich sofort wieder draußen – wie ein Automat.

Ich musste einfach Gewitter gucken und war völlig begeistert davon.“

Schon in der Mittelstufe sei für ihn klar gewesen, dass er

Meteorologie studieren werde. Als Kind habe er bereits alle

Meteorologen im Fernsehen gekannt, sagte der 51-Jährige weiter. „Und

ich hatte immer große Schwierigkeiten, Frau Doktor Carla Wege

zuzuhören – nicht weil sie irgendwas schlecht machte, sondern weil

sich meine Mutter regelmäßig über ihre Pullunder echauffierte.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell