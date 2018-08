NOZ: NOZ: Bundesagentur für Arbeit warnt vor Scheitern des sozialen Arbeitsmarktes

Bundesagentur für Arbeit warnt vor Scheitern des

sozialen Arbeitsmarktes

Vorstand Holsboer beharrt auf Tariflöhnen oder ortsüblichen Löhnen

für geförderte Langzeitarbeitslose – „Die Bedingungen für die

Arbeitgeber müssen stimmen“

Osnabrück. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einem

Scheitern des geplanten sozialen Arbeitsmarktes. BA-Vorstand Valerie

Holsboer sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag): „Die

Bedingungen für die Arbeitgeber müssen stimmen, sonst wird das

nichts.“

Die BA beharrt laut Holsboer auf elementaren

Verbesserungsvorschlägen. „So müssen Tariflöhne oder zumindest

ortsübliche Löhne erstattet werden, damit sich möglichst viele echte

Arbeitgeber beteiligen. Das werden sie nicht tun, wenn nur

Mindestlohn erstattet wird und sie draufzahlen, weil sie

Lohndifferenzen ausgleichen müssen.“ Man dürfe nicht vergessen: Es

gehe um „Jobs in der realen Wirtschaft und nicht in einer künstlichen

Parallelwelt oder bei irgendwelchen Projektträgern“.

Ziel der Bundesregierung ist es, durch Lohnzuschüsse

sozialversicherungspflichtige Jobs für 150.000 Langzeitarbeitslose zu

schaffen. Dazu sollen die Jobcenter bis zum Jahr 2020 insgesamt vier

Milliarden Euro erhalten.

Holsboer wandte sich zudem dagegen, bei Hartz-IV-Beziehern auf

Sanktionen zu verzichten. Sie betonte: „Ohne Sanktionen geht es

nicht. Die Gesellschaft würde es nicht akzeptieren, wenn es keinerlei

Druck mehr geben würde. Wie soll man den Menschen, die für kleines

Geld zur Arbeit gehen, erklären, dass andere, die sich nicht

anstrengen, netto fast das Gleiche in der Tasche haben?“ Deshalb sei

es richtig und wichtig, bei Hartz-IV-Empfängern Mitwirkungspflicht

einzufordern.

Bei Sanktionen gegen jugendliche Leistungsbezieher sollte sich

nach den Worten von Holsboer allerdings etwas ändern. „Es kann nicht

sein, dass Menschen aufgrund von Sanktionen ihre Wohnung verlieren

beziehungswiese obdachlos werden. So tief darf man niemanden fallen

lassen, schon weil es extrem schwierig ist, Menschen aus einer

solchen Situation wieder herauszuholen und in Richtung einer

Ausbildung oder Arbeit zu leiten.“

Integration von Flüchtlingen: Bundesagentur für Arbeit zieht

positive Zwischenbilanz

BA-Vorstand Holsboer: Hut ab vor den Arbeitgebern

Osnabrück. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat eine positive

Zwischenbilanz der Integration von Flüchtlingen gezogen. BA-Vorstand

Valerie Holsboer sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag):

„Inzwischen haben 238.000 Menschen aus nichteuropäischen

Asylherkunftsländern bei uns einen sozialversicherungspflichtigen Job

gefunden.“ Das sei gemessen an den vorsichtigen ersten Erwartungen

sehr viel. Hinzu komme, dass 28.000 Flüchtlinge eine Ausbildung

machten und 69.000 immerhin einer geringfügigen Beschäftigung

nachgingen. Holsboer lobte: „Viele Arbeitgeber, vor allem kleine und

mittlere, haben sich großartig verhalten und zum Teil sehr flexibel

gezeigt. Hut ab.“

Aktuell sind noch 900.000 Menschen mit Fluchthintergrund in der

Grundsicherung, also im Hartz-IV-Bereich, so Holsboer weiter. Davon

seien etwa 600.000 erwerbsfähig. Sie warne allerdings davor, das

Thema Flucht mit dem Fachkräftemangel in Verbindung zu bringen. „Das

wird den Menschen nicht gerecht. Da kamen und kommen in der Mehrzahl

keine gut ausgebildeten Arbeitnehmer auf der Suche nach einem neuen

Job, sondern primär Menschen, die Leib und Leben retten wollten.“ Ein

ganz anderes Thema sei die gesteuerte Fachkräftezuwanderung. Beide

Bereiche dürfe man nicht vermischen.

