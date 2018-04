NOZ: NOZ: Unions-Innenexperte Middelberg: Gezieltere Erfassung antisemitischer Taten dringend nötig

Osnabrück. Der innenpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, hat die gezieltere

Bekämpfung von Antisemitismus gefordert. Es gebe noch immer kein

hinreichendes Lagebild über den Hintergrund judenfeindlicher

Übergriffe, kritisierte Middelberg im Gespräch mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). „Die Erfassung antisemitischer

Straftaten muss differenzierter werden.“ Die bisherigen

Nachbesserungen bei der Kriminalstatistik reichten nicht aus. Es

fehle ein „geeigneter Überblick“, in welcher Form und in welchem

Ausmaß Rechtsextreme an Straftaten beteiligt seien und inwieweit

antisemitische Anfeindungen aus dem arabisch-muslimischen Milieu

kämen.

Middelberg sprach sich ferner dafür aus, das Straf- und

Versammlungsrecht zu überprüfen mit dem Ziel, gegen das Verbrennen

von Flaggen und Symbolen wie der Flagge des Staates Israel „wirksam

vorzugehen und entsprechende Täter zu bestrafen“.

Der CDU-Politiker begrüßte Solidaritätskundgebungen wie „Berlin

trägt Kippa“. Zudem setze der Bundestag an diesem Donnerstag mit

einer zentral platzierten Debatte „70 Jahre Gründung des Staates

Israel“ sehr bewusst ein Zeichen. „Im Kampf gegen Antisemitismus darf

es jetzt nicht mehr bei Schambekundungen bleiben“, erklärte der

innenpolitische Sprecher. Zugleich nannte er es „traurig“, dass

Kundgebungen heute in Deutschland überhaupt nötig seien. Die freie

Religionsausübung müsse selbstverständlich sein. Middelberg forderte

von den Ländern eine Überprüfung, ob in den Schulen das Thema

Antisemitismus angemessen behandelt werde.

