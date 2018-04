NOZ: NOZ: Wagenknecht widerspricht Spahn: Sicherheit beginnt mit sozialer Sicherheit

Fraktionschefin der Linken kritisiert steigende

Mieten, Hartz IV und wachsende Armut

Osnabrück.- Die Linken im Bundestag teilen Jens Spahns Kritik an

der Regierungspolitik grundsätzlich, fordern aber andere Konsequenzen

als der CDU-Politiker. Die Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht

sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag): „Jens Spahns

vernichtende Kritik an den Ergebnissen von 12 Jahren CDU-Regierung

ist ja nicht von der Hand zu weisen. Allerdings helfen den Familien

in Deutschland, denen hyperflexible Arbeitszeiten, fehlende

Kita-Plätze und steigende Mieten das Leben schwer machen, allgemeine

Rufe nach –Recht und Ordnung– nicht.“

Wagenknecht betonte, Sicherheit beginne mit sozialer Sicherheit.

Die von Spahn beklagte Entwicklung in bestimmten Wohnvierteln habe

nicht zuletzt mit Hartz IV und wachsender Armut zu tun.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell