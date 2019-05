NOZ: Philologen: Grundgesetz zum festen Bestandteil der Lehrerausbildung machen

Philologen: Grundgesetz zum festen Bestandteil

der Lehrerausbildung machen

„Es kann uns nicht egal sein, dass vielen Lehramtsanwärtern die

Inhalte unserer Verfassung nicht präsent genug sind“

Osnabrück. Deutschlands Gymnasiallehrer haben sich dafür

ausgesprochen, das Grundgesetz und seine Inhalte zum festen

Bestandteil der Lehrerausbildung zu machen. „Es kann uns nicht egal

sein, dass vielen Lehramtsanwärtern fundamentale Inhalte unserer

Verfassung nicht präsent genug sind. Das muss sich ändern“, sagte die

Bundeschefin des Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, im

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Verfassung sei

„ein hochaktueller Leitfaden und von großer Bedeutung im täglichen

Leben“, sagte sie. So sei Artikel 3 des Grundgesetzes, wonach niemand

wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner

Sprache, seiner Heimat und Herkunft oder seines Glaubens

benachteiligt oder bevorzugt werden darf, im schulischen Alltag eine

ganz konkrete Anforderung. „Denn es bedeutet: Man schlägt niemanden,

man beleidigt niemanden, und man wertet niemanden ab. Politik und

Gesellschaft geben hier leider oft schlechte Beispiele“, betonte

Lin-Klitzing, die 90.000 Gymnasiallehrer vertritt. „Ich finde es gut,

dass in fast allen Ländern Neuntklässler das Grundgesetz in

gebundener Form überreicht bekommen“, erklärte die Verbandschefin.

_____________________________________________________________________

Lehrerverband will Mathematik-Studenten mit Stipendien locken

„Sonst weitet sich der Mangel bedenklich aus“ – Philologen-Chefin

mahnt auch Digital-Weiterbildung an

Osnabrück. Der Philologenverband hat Stipendien unter anderem für

Mathematik-Lehramtsstudenten gefordert. Andernfalls werde sich der

schon jetzt große Lehrermangel „zum Nachteil der Jugend bedenklich

ausweiten“, warnte die Vorsitzende des Verbandes, Susanne

Lin-Klitzing, im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Der

Staat müsse gezielt Anreize schaffen, dass Lehramtsanwärter die

sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Naturwissenschaften und

Informatik wählen. „Hier gibt es eklatante politische

Steuerungsdefizite“, beklagte Lin-Klitzing, die 90.000

Gymnasiallehrer vertritt. Sie forderte außerdem mehr Anstrengungen,

damit der Digitalpakt in Schulen „mit Sachverstand umgesetzt“ werden

könne. „Lehrer sind keine Digital-Muffel, da gibt es ein hohes

Engagement, aber auch die Notwendigkeit zur Fortbildung“, erklärte

die Verbandschefin. Es seien Freistellungen vom Schuldienst nötig,

damit die Lehrkräfte sich an Weiterbildung auch beteiligen könnten.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell