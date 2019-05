NOZ: Städtetag-Appell an den Bund: Weiter an Kosten für Flüchtlinge beteiligen

Osnabrück. Der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung

aufgefordert, die Flüchtlings- und Integrationskosten weiter

mitzufinanzieren und die Städte über 2019 hinaus zu unterstützen.

„Die Koalition muss einhalten, was sie versprochen hat: Und das

heißt, der Bund muss sich maßgeblich weiter an den Ausgaben für die

Versorgung von Flüchtlingen beteiligen“, sagte der

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“. Das Bundeskabinett erörtert am heutigen

Mittwoch (22. Mai) den Bericht zu den Flüchtlingskosten für 2018.

Nach den Worten von Dedy laufen die derzeitigen Regelungen Ende

des Jahres aus. „Aber die Integration von Flüchtlingen bleibt eine

Daueraufgabe und findet zum großen Teil in den Kommunen statt“,

erklärte der Hauptgeschäftsführer. Deshalb dürfe der Bund seine

Finanzhilfen an Länder und Kommunen in den nächsten drei Jahren nicht

von derzeit 4,7 Milliarden Euro pro Jahr auf 1,3 Milliarden Euro

senken. „Wir hören Signale, dass der Bund weiterhin die

Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge übernehmen will. Das

wäre schon gut“, sagte Dedy. Aber er forderte noch Bewegung zum

Beispiel bei den Integrationskosten. „Außerdem brauchen wir Mittel

für geduldete Flüchtlinge, die nicht so schnell in ihre Heimat zurück

können. Für diese Menschen zahlt der Bund den Kommunen im Moment

keinen Cent.“

