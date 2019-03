NOZ: Schärfere Düngeregeln: Bauern und Land Niedersachsen fürchten um Weizen-Ernte

Schärfere Düngeregeln: Bauern und Land

Niedersachsen fürchten um Weizen-Ernte

Kritik an Nitrat-Plänen der Bundesregierung – Wasserversorger: Es

muss noch strenger

Osnabrück. An der neuerlich geplanten Verschärfung der Düngeregeln

gibt es massive Kritik aus Politik und Wirtschaft. Bauernpräsident

Joachim Rukwied und Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara

Otte-Kinast (CDU) warnten in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, die

Pläne der Bundesregierung gefährdeten nicht nur Bauernhöfe, sondern

hätten auch Auswirkungen auf die Lebensmittelproduktion. So sei die

Herstellung von Qualitätsweizen nicht mehr sichergestellt, wenn die

Düngung in einigen Regionen pauschal um 20 Prozent gesenkt würde,

kritisierte Rukwied angesichts der Pläne der Bundesregierung. Er

sprach von „fachlichem Unsinn“. Otte-Kinast betonte: „Wenn aufgrund

der neuen Vorgaben die Pflanzen unterversorgt sind und plötzlich kein

Backweizen mehr angebaut werden kann […], dann hat das direkten

Einfluss auf das Einkommen landwirtschaftlicher Familienbetriebe.“

Sie warnte vor einem „Strukturbruch“ auf dem Land.

Auf Druck der EU-Kommission will die Bundesregierung die erst 2017

reformierte Düngeverordnung weiter verschärfen. Andernfalls drohten

hohe Strafzahlungen. Deutschland war zuvor bereits vor dem

Europäischen Gerichtshof verurteilt worden, weil in der Vergangenheit

vielerorts Nitra-Grenzwerte im Grundwasser überschritten worden

waren. Als Hauptverursacher gilt die Landwirtschaft. Der Stoff

gelangt beim Düngen der Felder in die Umwelt. Die Bundesregierung

hatte zuletzt ein weiteres Maßnahmenpaket nach Brüssel übermittelt.

Laut Rukwied könnte die Folge sein, dass Bauern vielerorts ihre

Tierbestände verkleinern und damit ihre wirtschaftliche Zukunft

gefährden. Otte-Kinast kritisierte, man hätte zunächst abwarten

sollen, ob die ursprüngliche Reform Wirkung zeigt. „Dass dieser

Schritt nun nicht folgt, sondern eine weitere Verschärfung droht, ist

kaum zu vermitteln.“

Die deutsche Wasserwirtschaft forderte indes ähnlich wie auch die

EU-Kommission noch weitergehende Maßnahmen. Martin Weyand, beim

Dachverband BDEW für Wasser und Abwasser zuständig, teilte der „NOZ“

mit, in besonders betroffenen Regionen bräuchte es größere

Anstrengungen, um Grenzwerte einzuhalten. „Die vorgeschlagene

pauschale Reduzierung um 20 Prozent kann nicht ausreichen“, so

Weyand.

